Piekrastes aicinājums un Senās uguns nakts 25. augustā

Tukuma piekraste atkal aicina ciemos! Nu jau ceturto reizi vasaras noslēgumā piekrastes zvejnieki un zivju apstrādātāji no Lapmežciema līdz pat Bērzciemam aicina ikvienu interesentu ciemos, lai iepazīstinātu ar zvejnieku ikdienas dzīvi agrāk un šodien un kopīgi svinētu Senās uguns nakti jūras malā.

Piekrastes aicinājums dienā

Šajā sestdienā – 25. augustā – piecos Tukuma zvejnieku ciemos vairākas zvejnieku sētas un zivju pārstrādātāji – kūpinātāji un visādu zivju delikatešu radītāji (vienkāršāk sakot – zivenieki), kā arī kultūrvēstures objekti aicinās ciemos pie sevis, izrādīs sētu un pastāstīs, kā kūpinājuši agrāk un kūpina šodien zivis Lapmežciemā, Ragaciemā, Ķesterciemā, Engurē un Bērzciemā. Dienas programma visā piekrastē veidota tā, lai ikviens varētu paviesoties katrā no zvejniekciemiem un iepazīt sagatavoto piedāvājumu.

Lapmežciemā ciemiņus no pulksten 12 gaidīs IK "Reinis B", kas vairāk pazīstams ar nosaukumu "Reiņa zivis", īpašniece Alla Bečere, kura viesiem piedāvās stāstu par ražotni, kurā tiek kūpinātas dažāda veida zivis. Te viesus gaidīs arī dažādi atjautības uzdevumi par un ap zivju tēmu. Protams, būs arī zivju produkcijas degustācija, bet interesentiem – arī meistarklase. Apmeklējums par ziedojumiem. Adrese: "Ķiršlejas", Gatera iela 6a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, www.reinazivis.lv

No pulksten 11 līdz 15 īpaši gaidīti Ragaciemā būs dabas un mākslas mīļotāji, jo Ragaciema sedumā būs baudāma māksla. Sedumi ir vietas jūras krastā, kur senos laikos pulcējušies, lai vienotos par kopīgu zvejā iešanu, bet krastā izvietotajās būdās turējuši vienuviet visu zvejošanai nepieciešamo aprīkojumu. Ragaciema sedums šodien varbūt izskatās pēc neliela brīvdabas muzeja, jo vecās sedumu mājiņas vietējie zvejnieki ir atjaunojuši un tās joprojām izmanto zvejas rīku glabāšanai. Taču sestdien sedumā būs sastopams ne vien kāds zvejnieks, bet arī piekrastē dzīvojošie mākslinieki. Te būs apmeklētājiem sagatavota īpaša mākslas izstāde – "Jūras smarža". Te būs gan mākslas darbnīcas bērniem, gan iespējams piedalīties plenērā. Un, protams, te būs stāsti par Ragaciema sedumu un zvejnieku dzīvi agrāk un tagad. Apmeklējums bez maksas.

Adrese: "Senču mantojums", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

No Ķesterciema senos laikos nācis ne viens vien kapteinis - tālbraucējs. Par to un ciema vēsturi tad arī sestdien stāstīs hosteļa "Pludmalis" saimnieki, kas ciemiņus pie sevis gaidīs no pulksten 15. Te būs gan stāsti par dzīves ikdienu, gan praktiskas darbošanās, lai kaut nedaudz iepazītu zvejnieku dzīvesveidu. Tradicionāli saimnieki ciemiņus pa dienu cienās ar zivju zupu. Savukārt jau no pussešiem vakarā saimnieki izdomājuši uzrīkot vakara ballīti ar muzikāliem priekšnesumiem un dejām dīdžeja pavadījumā, kā arī ugunskura kuršanu jūras krastā. Lai ballētājus pēkšņi nepārsteigtu izsalkums, līdzi aicinājums paņemt savu groziņu. Ja ir doma to apmeklēt, tad uz šo pasākumu jāpiesakās jau laikus, jo vietu skaits pagalmā ir ierobežots. Apmeklējums gan dienas, gan vakara pasākumos par ziedojumiem seno zvejas rīku restaurācijai.

Adrese: "Mūrnieki", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, www.pludmais.lv . Pieteikšanās uz vakara pasākumu pa tālruni 29287271.

Tālākajā Tukuma piekrastes zvejniekciemā – Bērzciemā no pulksten 13.30 līdz 15 pie sevis ciemos gaidīs zvejnieku sēta "Dieniņas" (IK "Oskars Celkarts"). Runātīgā saimniece ar saviem saimes ļaudīm iepazīstinās gan ar zvejnieku sētu, gan piedāvās zivju un zivju produkcijas degustāciju. Apmeklējums būs par maksu – 2 eiro, kas būs ziedojums zvejnieku sētas attīstībai. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas.

Adrese: "Dieniņas", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads, www.facebook.com/dieninas.lv

Savukārt visas dienas garumā – no pulksten desmitiem rītā līdz deviņiem vakarā – gardu zivju produkciju varēs iegādāties pie Indras Zariņas zvejnieku sētā "Skaras".

Adrese: "Skaras", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads.

Lielākajā no zvejnieku ciemiem – Engurē – visu dienu būs apmeklējams jauns apskates objekts – Zušuciema parks, kurš atklāts pavisam nesen – 11. augustā. Tajā apskatāmas mākslinieku Gaita Burvja un Velgas Vītolas veidotie vides objekti. Savukārt turpat blakus esošajā Auniņparka estrādē pašā dienas viducī – pulksten 12 – būs vērojama leļļu teātra izrāde "Ķiplociņš okeānā". Te nu būs īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem. Apmeklējums ir bez maksas.

Adrese: Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads.

Ja pa dienu zivis tomēr negribēsies ne redzēt, ja laikapstākļi vien ļaus, protams, varēs laiskoties arī pludmalē vai doties izziņā pa dabas un kultūrvēstures vietām. Tepat piekrastē Engures pusē ir atrodams gan dabas parks "Engures ezers", gan plašais Ķemeru nacionālais parks ar savām daudzveidīgajām takām Lapmežciema pusē. Lapmežciemā vietējais muzejs sagatavojis īpašu, jaunu piedāvājumu kultūras interesentiem – "Kino vietas Lapmežciemā", iepazīstinot ar vietām, kur uzņemtas populārās latviešu mākslas filmas "Zvejnieka dēls", "Ilgais ceļš kāpās" un citas.

Vakara piedāvājums un Senās uguns nakts

Savukārt vakarā, tumsai iestājoties, aicināsim nebraukt mājās, bet palikt tepat piekrastē, lai kopīgi svinētu Senās uguns nakti. Stāsts par šo tradīciju ir sekojošs: mūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, un viņi bieži kūruši ugunskurus, lai dotu ziņu par sevi saviem kaimiņiem un jūras braucējiem. Lai atminētos senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējas jūras krastā, lai svinētu Senās uguns nakti. Lielie ugunskuri šoreiz mūspusē tiks iekurti Ķesterciemā – hostelī "Pludmalis" un Engurē pie Dienvidu mola.

Kamēr Ķesterciemā pasākums būs vairāk personisks, kopā ar zvejnieku sētas saimniekiem, Engurē tas būs plašāks. Šoreiz te visus interesentus gaidīs jau no pusdeviņiem vakarā. Iesākumā populāras latviešu un ārzemju melodijas spēlēs Baldones un Vecumnieku novadu jauniešu simfoniskais orķestris "Draugi", bet pulksten 21.00 te iecerēts pirmatskaņojums "Līdz man nāc!" – Ingas Gailes tekstam mūziku sarakstījis būs Jēkabs Nīmanis, kuru kā solists izdziedās Adrians Kukuvass, bet uguns liesmas savaldīs un šovā pārvērtīs "Athare fire". Apmeklējums bez maksas.

Savukārt no pulksten 22.00 pie sevis ciemos gaidīs "Engure Cafe", kur būs klausāms Engure LIVE koncertsērijas noslēguma koncerts un vakara ballīte kopā ar dīdžeju. Lai uzzinātu, kas būs šī vakara koncerta mākslinieki, sekojiet līdzi informācijai kafejnīcas "Facebook" lapai – www.facebook.com/engurecafe .

Pasākums – bez maksas. Adrese: Ostas iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads.

Domājam, ka šī nedēļas nogale būs brīnišķīgs vasaras noslēguma un atvasaras sākuma ceļojums. Tāpēc nesēdiet mājās – brauciet ciemos!

Vairāk informācijas par to, ko skatīt un ko darīt Tukuma piekrastē un plašākā apkārtnē, meklējiet www.visittukums.lv.

Atbalsta: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Tukuma nodaļa un Tukuma tūrisma informācijas centrs