Piesakies meistarklasei māju būvniecībai kokos

Daudzi no mums bērnībā ir vēlējušies uzbūvēt štābiņu kokā. Kāpēc gan to nepiedzīvot arī pieaugušā vecumā? "Tree House place" jeb "Mājas kokos" ir interesants piedzīvojumu un radošuma projekts, kurā šovasar tiks uzstādītas platformas kokos sarunu festivālam "Lampa", kas norisināsies 29. un 30. jūnijā Cēsu Pils parkā.

No 19. jūnija līdz 2. jūlijam gan jaunieši (vecumā no 18 gadiem), gan pieaugušie tiek aicināti pieteikties jau trešajai vasaras meistarklasei māju būvniecībā kokos. Būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās – darbs augstumā, mezglošana, darbs ar virvēm, baļķu stiprināšana un "TreeHouse" platformu būvniecības plānošana.

Platformas tiek būvētas tikai no dabai draudzīgiem materiāliem, izmantojot trīšus, virves, karabīnes, kokus un vienkāršus pārsegumus. Koki ir nostiprināti ar mezgliem, kas, kustoties un nostiepjoties, savelkas ciešāk. "TreeHouse place" ir notikums, kas palīdz pārvarēt bailes no augstuma un šādu māju var uzcelt jebkurš, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības.

Meistarklase tiks vadīta gan latviešu, gan angļu valodā. Reģistrēšanās notiek šeit.

Plašāka informācija par pasākumu atrodama projekta "Facebook" lapā.

Ieskatu pagājušā gada pasākumā var atrast šeit.

Projektu īsteno biedrība "Piedzīvojuma gars" kopā ar RTU Arhitektūras fakultātes un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentiem un biedrību "Movement Spontaneous". Projekta atbalstītāji: Cēsu novada pašvaldība, biedrība "Avantis", Rīgas Tehniskā Universitāte, sarunu festivāls "Lampa", Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola.

Projekts "TreeHouse Place" piedalās jauniešu biznesa projektu konkursā "Radām novadam", kura mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.