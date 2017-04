Pasākumā piedalīties aicināts ikviens, kurš ir gatavs jautrai laivošanai. Kā jau iepriekš, pasākumā tiks vērtēta atraktivitāte, oriģinalitāte, humora izjūta un komandas gars, nevis distancē pavadītais laiks un ātrums. Siguldas pludmalē būs izvietoti kontrolpunkti no Venden, KEEN, Aerodium un piedzīvojumu parka "Tarzāns". Tajos būs jāveic dažādi radoši un jautri uzdevumi. Pa ceļam dalībniekus ar priekšnesumu priecēs Bungee Sigulda gumijlēcēji. Šogad galvenās balvas būs divi jūras ceļojumi no Tallink un tās saņems komandas, kuras būs visdraudzīgākās, visatsaucīgākās un visatraktīvākās. Kā arī būs specbalvas dažādās nominācijās, kā visslapjākā, izpalīdzīgākā, dzīvespriecīgākā, visdziedošākā un citās. Pēc distances veikšanas atpūtas parkā "Rāmkalni" ar zupu, aktivitātēm un dziesmām notiks apbalvošana. Pateicoties pasākuma atbalstītājiem, pie dāvanām tiks visi pasākuma dalībnieki.

Par nokļūšanu uz pasākuma startu parūpēsies AS "Pasažieru vilciens". No Rīgas līdz Siguldai pasākuma dalībnieki varēs nokļūt ar vilcienu bez maksas, speciālajā "Laivu karnevāla" vagonā. Dalībniekus uz perona sagaidīs un ceļā pavadīs pasākuma vadītājs, kaislīgs laivotājs, aktieris un vienkārši aktīvās atpūtas cienītājs - Imants Vekmans ar pazīšanās zīmi – airi rokā! Tālāk no Siguldas dzelzceļa stacijas ar autobusu dalībnieki tiks nogādāti līdz distances sākumpunktam – kempingam "Dainas". Pēc pasākuma dalībnieki, kuri mājās brauks ar speciālo "Laivu karnevāla" vilcienu, tiks nogādāti uz Inčukalna staciju. Tie, kuriem mašīnas palikušas starta vietā, tiks nogādāti uz Siguldu ar autobusu.

Dalības maksa "Laivu karnevālā" ir tikai 3.50€ no cilvēka. Cenas laivu nomai tiek piedāvātas par draudzīgu cenu: 3 – vietīga laiva - 15€. Laivu cenā ietilpst glābšanas vestes, kuras ir obligātas visiem dalībniekiem. Tie, kuri piedalīsies ar savām laivām, tās var iznomāt atsevišķi. Iznomājot laivu, pasākuma rītā tā jau būs starta vietā un jāparūpējas būs tikai par izdekorēšanu pēc komandas tematikas.

Pieteikšanās pasākumam notiek mājas lapā www.ramkalni.lv, līdz pat 28. aprīlim. Tomēr jāatceras, ka kanoe laivu skaits nomai ir ierobežots, tāpēc pieteikšanos nevajag atstāt uz pēdējo brīdi.

Par bagātīgajām balvām ir parūpējušies "Laivu karnevāla" sadarbības partneri - JS Meistardarbs, alus darītava "Brālis", augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums "Kronis", vīna darītava "Zilver", Kafeja "Alīda", Karameļu darbnīca, Moore Chips, Z/S Krišjāņi, Rūķīšu tēja, Mājas gardums, Straupes piens, Lutausis, Skrīveru saldumi, Sirmais & Dreibants, Meduspils, Andrito Kafijas Grauzdētava un Līgatnes Vīna darītava.

Galerija no pagājušā gada Laivu karnevāla: www.ramkalni.lv/lat/galerija/laivu-karnevals-2016-38