Seši mīti un patiesība par 'Aeroflot'

Vai zinājāt, ka viena no vecākajām aviosabiedrībām pasaulē bija un joprojām ir "Aeroflot"? Kompānija uzsāka savu darbību jau 1923. gadā. Kaut arī Padomju Savienība jau sen kā sabrukusi, "Aeroflot' kā vienai no pazīstamākajām krievu aviosabiedrībām toreiz joprojām tiek piedēvētas dažādas baumas un mīti no pagātnes. Mēģināsim tos atspēkot un kliedēt!

Pirmais mīts – ja lido caur Maskavu, tev nepieciešama vīza! Prakse, ka, ceļojot uz noteiktiem galamērķiem, nepieciešama vīza, ir visai izplatīta. Tomēr gandrīz tikpat populārs ir mīts, ka ir nepieciešama papildu vīza, ja tiek ceļots caur valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Šis mīts nav patiess. Piemēram, ceļojot ar aviosabiedrību "Aeroflot" no Rīgas uz Ņujorku ar pārsēšanos Maskavā, vienīgie dokumenti, kuri tev nepieciešami ir tie, kurus pieprasa galamērķa valsts likumdošana, šajā gadījumā – ASV. Vienīgais izņēmums ir lidojums no Minskas caur Maskavu. Plašāka informācija pieejama "Aeroflot" mājaslapā - http://www.aeroflot.ru/ru-en/i nformation/airport/passport Otrais mīts: 'Aeroflot' joprojām lieto vecās krievu lidmašīnas Lai kā vēlētos intereses pēc izvizināties 1923. gadā ražotā lidmašīnā, ar "Aeroflot" tas nebūtu iespējams, jo vidējais lidsabiedrības flotes vecums ir 4,2 gadi. 2017. gadā "Aeroflot" lidmašīnu flote ir jaunākā pasaulē. Lielākā daļa "Aeroflot" lidmašīnu ir tikko izbraukušas no rūpnīcas: gludas, inovatīvas, izcili graciozas, ievērojot ekoloģijas un skaņas nepiesārņojuma prasības. Trešais mīts: 'Aeroflot' nerūp klientu serviss, tāpat kā agrāk! Mūsdienās "Aeroflot" pievērš nerimstošu uzmanību klientu servisa kvalitātes celšanai. Vairāk nekā 10 miljoni cilvēku visā pasaulē atzinuši "Aeroflot" kā lielisku servisa sniedzēju, kas veicina viesmīlību Krievijā un ceļ augstus starptautiskos standartus. Šobrīd "Aeroflot" apkalpošana ir dinamiska, uz klientiem orientēta, pastāvīgi uzlabojot pakalpojumu piedāvājumu. "Aeroflot" daudzie sasniegumi klientu servisā ieguvuši starptautisku atzinību. 2016.gadā "Aeroflot" kļuva par pirmo krievu aviosabiedrību, kas tika nominēta 4 zvaigžņu aviolīniju statusam, ko "Skytrax" atzīst kā augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu. "Skytrax World Airline Awards" 2017. gadā jau sesto reizi "Aeroflot" nosauca arī kā labāko aviosabiedrību Austrumeiropā. Savukārt "Brand Finance" atzina "Aeroflot" par spēcīgāko un atpazīstamāko aviosabiedrību zīmolu, kamēr "TripAdvisor" ceļotāji "Aeroflot" atzinuši par labāko un nozīmīgāko aviolīniju Eiropā. Ceturtais mīts: Visi runā tikai krievu valodā Lielo valstu iedzīvotāji lielākoties domā, ka visiem ir jārunā viņu dzimtajā valodā un viņiem nav jāsatraucas par svešvalodām. Tomēr jaunā paaudze šādas barjeras neuzstāda. Visai aviosabiedrības apkalpei ir perfektas angļu valodas zināšanas (un daudziem ir arī citu Eiropas un pat Āzijas valodu zināšanas), kā arī augstas klientu apkalpošanas prasmes. Piemēram, Šeremetjevas lidostā, kas būtu pārsēšanās lidosta, ja tu ceļotu no Rīgas uz ASV vai Āziju, visas zīmes ir angliski, kā arī komunikācija ar lidostas personālu ir iespējama angļu valodā. Piektais mīts:' Aeroflot' nenodrošina ēdināšanu! Izsmalcināta ēdināšana ir "Aeroflot" servisa pīlārs. 10 000 metru augstumā cilvēku garšas receptori savdabīgi mainās. Iecienītie ēdieni, atrodoties tādā augstumā, pēkšņi var šķist nepiesaistoši. Lai risinātu šo un radītu ļoti garšīgu un izsmalcinātu ēdienkarti, "Aeroflot" sadarbojas ar "Michelin" restorānu pavāriem un pazīstamiem franču virtuves mākslas ekspertiem. Ēdieni tiek radīti, balstoties uz klientu atsauksmēm. Pasaules līmeņa pavāru komandu vada Thierry Mona, šefpavāre "LSG SKY Chef", kas ir globālais līderis ēdināšanā, atrodoties virs zemes. Visi ēdieni tiek gatavoti izmantojot tikai svaigas sastāvdaļas atbilstoši jaunākajām tendencēm. Tiek ņemtas vērā arī klientu vēlmes un vajadzības veselības vai reliģisku apsvērumu dēļ. Kopumā "Aeroflot" piedāvā 17 speciālās ēdienkartes. Visā lidojuma laikā tiek piedāvāts plašs bezmaksas dzērienu serviss. "Aeroflot" ēdienkarte ir ieguvusi vairākas augstas atzinības, piemēram, "Global Traveler" novērtējis "Aeroflot" kā vienu mo Top 10 labākajiem gaisa pārvadātājiem, nodrošinot ēdināšanas servisu uz lidmašīnas klāja. Izsmalcināto ēdienkarti papildina iespaidīgs un rūpīgi izvēlēts vīna piedāvājums, kuru atzinīgi novērtējuši nozares eksperti. Sestais mīts: 'Aeroflot' ved tikai uz bijušo PSRS valstu galamērķiem Šodien "Aeroflot" lido uz 51 valsti visā pasaulē. Lidojumi ir perfekti piemēroti ceļošanai no Rīgas uz ASV un Āziju. Ar vienu vienīgu, ērtu pārsēšanos Maskavā var nokļūt gan Ņujorkā, gan Losandželosā, un daudzviet citur – līdz pat Pekinai un Šanhajai. Biļetes "Aeroflot" lidojumiem var iegādāties pie autorizēta sadarbības partnera "Irbe Travel". Plašāku informāciju meklē mājaslapā www.irbe.lv vai "Irbe Travel" birojā Rīgā, Blaumaņa ielā 6-1c, vai zvanot 67270470.