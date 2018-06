Šogad saki ziemai NĒ un aizbēdz uz siltajām zemēm

Klausot senam latviešu teicienam "kal ratus ziemā, bet ragavas vasarā", par ziemas atpūtu jau ir jāsāk domāt laikā, kad mūs lutina vasara. Tādējādi būs iespējams ne tikai atrast labākos ceļojumu piedāvājumus, cenas un iespējas, bet, kad ziema jau būs klāt, būs tik viegli tai pamāt ardievas un doties atkal baudīt vasaru. Tūroperators un ceļošanas eksperts "Novatours" iesaka lieliskākos ziemas ceļojumu galamērķus.

Apvienotie Arābu Emirāti

Viena no plaukstošākajām pasaules vietām šobrīd ir Apvienotie Arābu Emirāti, kas pārsteidz, apbur un iedvesmo savus viesus ar iespaidīgo dažādību. Šeit ir viss, ko cilvēka sirds var kārot – mutuļojoša urbānā dzīve, bagātīgas izklaides iespējas, krāšņa un pat pārsteidzoša arhitektūra, kā arī joprojām dzīvais vēstures mantojums un iespēja nozust rāmos, vēsturiskos ciematiņos. Viesošanos šajā krāšņajā pasaules nostūrī ir vēlams uzsākt ar pārsteidzošo cilvēka varēšanas apliecinājumu baudīšanu.

Dubaijā rodama pasaulē augstākā augstceltne "Burj Khalifa", kurā ir arī pasaulē ātrākie lifti un pasaulē augstākais restorāns, kā arī pasaulē lielākā mākslīgā sala "Palm of Jumeirah", tāpat šeit ir pasaulē lielākais iekštelpu baseins un virkne citu pārsteidzošu vietu un lietu, kas liek elpai aizrauties. Sperot soli prom no pilsētu dzīves, ir iespēja baudīt dažnedažādas izklaides iespējas gan tuksnesī, gan pie ūdens vai tajā. Īpašas uzmanības vērti ir arī krāšņie tirgi, kur atrodams viss iedomājamais un neiedomājamais, kā arī mazie, necilie ciematiņi, kuros iespējams nozust no pilsētas, lai uz mirkli ieelpotu mieru, vietējās tradīcijas un gūtu citādāku pieredzi.

Uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem ieteicams doties laikā no decembra līdz aprīlim, kad tur valda ziema un nav pārlieku karsts.

Foto: Publicitātes foto

Taizeme

Ceļotājiem, kas ziemā vēlas ļauties eksotiskiem piedzīvojumiem, nebūs labāka ceļojuma galamērķa par Taizemi – krāšņa daba, sirsnīgi cilvēki, iespaidīga arhitektūra un neaprakstāma atmosfēra – tas viss apburs. Šai budisma nācijai raksturīgā stiprā ticība garīgajiem spēkiem ir manāma it visur – gan pilsētās, gan lauku reģionos grezni tempļi un zelta Budas statujas sastopamas gandrīz vai ik uz stūra. Valstī kopumā ir vairāk nekā 40 000 tempļu un kaut vienā no tiem noteikti ir jāuzkavējas ilgāk, lai notvertu valsts ritmu.

Taizemes kontinentālā daļa ir pulsējoša un nerimst pat vēlās nakts stundās, uzburot neaizmirstamas emocijas un sajūtas. Šai daļai ir īpašs šarms, tomēr Taizeme īpaši lepojas ar dabas resursu bagātību, ko vislabāk var izbaudīt, nozūdot kādā no daudzajām paradīzei līdzīgajām saliņām, piemēram, Puketā. Tā īpaši izceļas ar tīro jūru, skaistajām klintīm, koraļļu rifiem un daudzajām pludmalēm. Lielu daļu salas teritorijas veido tropu meži, kas kopā ar ūdenskritumiem, parkiem un kokospalmu plantācijām uzbur nevainojamu atpūtas vietu. Īpaša piedzīvojuma vērti ir terases baseini, kuros ar skatu uz saulrietu, kas pazūd jūras horizontā vai zaļojošā dabas reljefā, ļauties vakarīgai romantikai.

Uz Taizemi ieteicams doties laikā no oktobra līdz martam, kad tur valda ziema un nav pārlieku karsts.

Foto: Publicitātes foto

Vjetnama

Ceļojums uz Vjetnamu būs ne tikai aizbēgšana no ziemas, bet arī ceļojums garšu pasaulē. Šeit pavārmāksla ir pielīdzināma atsevišķai reliģijai vai filozofijai. Tik daudzveidīgu un gardu piedāvājumu citviet ir grūti atrast. Šeit esot, sevī noteikti ir jāmodina bērnības ziņkāri, lai būtu drosme mēģināt, garšot un baudīt visu krāšņo kulinārijas eksotiku. Tomēr arī pati valsts ir ļoti spilgta un krāsaina, ar daudzām pamēģināšanas vērtām lietām un iespējām, daudzveidīgu un eksotisku dabu un pasakainu, vairāk nekā 3000 kilometru garo jūras piekrasti.

Arī iepirkšanās šeit ir īpašs notikums. Dodoties uz kādu no neskaitāmajiem tirdziņiem, pat peldošiem, jārēķinās, ka bez iepirkumiem to pamest būs gandrīz neiespējami – eksotiski augļi, garšvielas, ēdiens, apģērbs un vietējo amatnieku darinājumi un daudz cita. Vjetnamā esot, noteikti jāļaujas īpašajam motorolleru dzīves stila ritmam, matiem vējā plīvojot un neaizmirstot par nemitīgās signalizēšanas šarmu, ļaujoties pilsētas satiksmei vai dodoties pretim romantiskam saulrietam kādā pludmalē.

Uz Taizemi ieteicams doties laikā no decembra līdz martam, kad tur valda ziema un nav pārlieku karsts.

Foto: Shutterstock.com

Indija

Ik gadu Indiju apciemo vairāki miljoni tūristu un īsteni ceļotāji zina, kaut reizi šeit ir jānonāk. Ir virkne iemeslu, kāpēc: vēsturiskais mantojums, garīgums, dabas krāšņums, cilvēku sirsnība un, protams, ēdiens.

Viens no pārsedzošākajiem plašās Indijas reģioniem ir Goa. Šis ir ļoti savdabīgs reģions, kas būtiski atšķiras no pārējās Indijas. Ilgu laiku Goa bija Portugāles kolonija, kā rezultātā šeit ir vērojami spilgti Indijas un Eiropas kontrasti. Šeit vienuviet sadzīvo Indijas vēsture ar fado mūziku, baroka laika katoliskās baznīcām un Eiropas festivālu tradīcijām. Īpašs Goa lepnums ir tā smilšainā piekraste, kur iespējams baudīt gan laisku atpūtu pludmalē, gan pozitīva adrenalīna pildītu atpūtu ūdenī, ļaujoties kādam no ūdens sporta veidiem. Arī pilsētu dzīve atpūtniekiem piedāvā virkni atpūtas iespēju, sākot no gardu ēdienu baudīšanas līdz mutuļojošām ballītēm visas nakts garumā.

Uz Indiju ieteicams doties laikā no decembra līdz martam, kad tur valda ziema un nav pārlieku karsts.

Foto: Publicitātes foto

