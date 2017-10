Trīs radošas idejas alternatīvām rudens brīvdienām Latvijā

Ārā jau zelta rudens, bet vēl neesi paspējis aizbraukt brīvdienās to izbaudīt? Vai skaties uz draugu un paziņu Siguldas bildēm, taču vēlies atklāt kādu jaunu, pārsteidzošu Latvijas vietu, kur noķert lieliskās rudens sajūtas? "Vivus.lv" piedāvā alternatīvas pilsētas neaizmirstamiem rudens mirkļiem. Esi oriģināls un aizved savus draugus, ģimeni vai otro pusīti brīvdienās, par kurām atcerēsies vēl ilgi ziemas vakaros!

1. Izbaudi mākslu Cēsīs

Foto: autores foto, Inese Muceniece

Vai zināji, ka Cēsis ir ne tikai viena no Latvijas vecākajām, bet arī mūsdienīgākajām mākslas pilsētām Latvijā? Māksla te dzīvo gan dabā, gan hipsterīgās kafejnīcās un izstāžu zālēs. Cēsu pils parkā varēsi noķert skaistāko rudens lapu ainavu, kas atbrīvos prātu no ikdienā uzkrātajām domām. Paņem kafiju vienā no Cēsu mākslas kafejnīcām un ļaujies pastaigai cauri dabas paradīzei, kuru ielenc pilsdrupu šarms! Braucot ar mašīnu, varēsi noķert arī skaistās Gaujas nacionālā parka ainavas.

2. Noķer mirkli un adrenalīnu Zilajos kalnos

Foto: Latvia Travel

Ja tev patīk ūdens un kalnaināks reljefs, tad noteikti dodies uz Ogres pusi, kur tevi pārsteigs Zilo kalnu taku labirints. Savieno veselīgo ar lietderīgo, un izbrauciet takas ar riteņiem, baudot sajūtas, ko sniedz ātrums, vēsais vējš un skaistie skati. Iemūžini mežu ainavas un izmanto inovatīvās atpūtas un trenažieru vietas. Vasaras pludmales sezona pienāks ātrāk nekā šķiet, tāpēc esi sportisks un ziemā te atgriezies ar kādu slēpju pāri!

3. Notver mūžīgo romantiku Jelgavā

Vēl viens skaists galamērķis rudenī ir Jelgava, kur savijas pilsēta ar Lielupi un dabu. Romantiski pastaigāties pāri tiltam, bet nosalušās rokas sasildīt Tējas namiņā izklausās pēc lieliska vakara, vai ne? Pils, upe, vecpilsēta un daba radīs burvīgu kombināciju, kurā, kā jau studentu pilsētā, sajusties jaunam un brīvam. Taču dienas pusē jautrā kompānijā izmūciet no pilsētas noķert dabas skatus Ložmetējkalnā!

Foto: Jelgava reģionālais Tūrisma centrs