'Turbās' harmoniski saplūst lauku daba un pilsētas komforts

Apmaksāta informācija

Atpūtas komplekss "Turbas" ir sena saimniecība, kas pastāv jau vairāk kā 200 gadu. Rozenbergu saime iegādājās aptuveni 100 ha zemes gabalu no Turkalnes muižas par 1000 zelta naudām. Zemi sadalīja divos gabalos un vienā no tām tika izveidota "Turbu" saimniecība. Šeit atradās daudzas ēkas, t.sk. saimnieku ēkas, lielais siena šķūnis, kūtis, zirgu stallis, klēts, alus, vīna un dārzeņu pagrabi, pienotava (vēlāk kinoteātris), protams, pirtiņa, kā arī kalpu ēku komplekss ar dzīvojamo māju, savu kūtiņu un citām saimniecības ēkām. "Turbu" saimniecība bija viena no lielākajām apkaimē.