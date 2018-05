Ūdens izklaides – jūsu brīvajam laikam Traķos

Jau kopš seniem laikiem runā, ka ūdens aizskalo visas rūpes un nogurumu. Tiešām – pēc peldes vai izbrauciena ar laivu jūtamies atpūtušies un sasmēlušies pozitīvo enerģiju. Izmēģiniet ūdens izklaides Lietuvā esošajos Traķos un gūstiet jaunu enerģiju!

Ja vēlaties izmēģināt ko neparastu – nomājiet SUP dēli. Tā ir izklaide, kas strauji kļuvusi populāra ne tikai citur pasaulē, bet arī Lietuvā. Pat ja nekad neesat stāvējuši uz SUP dēļa, lieliski pavadīsiet laiku. Šis aktīvais brīvā laika pavadīšanas veids garantē jaunas sajūtas un iespaidus! Ticiet, tas ir ļoti vienkārši – stāvēt uz dēļa un airēt iemācīsieties ļoti ātri. Turklāt ar SUP dēli peldēt var gandrīz jebkur, kur ir kaut cik ūdens. Tas būs arī lielisks treniņš jūsu ķermenim – airējot darbojas gandrīz visi ķermeņa muskuļi.

Tiem, kam patīk klasika, noteikti patiks izbrauciens ar laivu, bet draugu kompānijā – ar ūdens velosipēdu. Ja kāds vēlas greznākas izklaides, piedāvājam kāpt uz kuģa, ar kuru izbrauksiet lielākā kompānijā, varēsiet baudīt panorāmu no kuģa skatu laukuma un mieloties ar līdzpaņemtajiem ēdieniem un dzērieniem.

Ja ļoti patīk ūdens izklaides telpās, apmeklējiet SPA un atstājiet visas rūpes pirtī un burbuļvannās. Sajutīsiet, kā palēnām atbrīvojas visi muskuļi un pazūd stress. Neaizmirstiet, ka somu pirts piemērota tiem, kam patīk pakarsēties – tajā gaidīs sauss karstums. Krievu pirts labāk derēs tiem, kam patīk vannoties un daudz tvaika, karstums tajā ir mitrs. Turku pirts sagaidīs ar sakarsētiem akmeņiem un maigu, ādu glāstošu tvaiku.

Interneta vietnē www.exploretrakaivilnius.lt atradīsiet vēl nezināmus faktus par apmeklējamajiem objektiem Traķu un Viļņas rajonā. Varēsiet izvēlēties kādu no interesantajiem un negaidītajiem maršrutiem savām brīvdienām. Ja esat izmēģinājis visus piedāvātos maršrutus, varat izveidot pats savu īpašo maršrutu.