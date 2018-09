Vasara 365 dienas gadā pašā Jūrmalas centrā

Drēgnie rīti vēstī par rudens tuvošanos, kad Latviju apglezno zelta rudens un mēs no skapjiem ārā velkam siltās jakas un rudens mēteļus. Un klusi mums piezogas doma, kaut varētu paildzināt šī gada skaisto vasaru...

Nomest visas silto drēbju kārtas, uzvilkt savu visskaistāko peldkostīmu un ļaut sev just vasaru uz ādas un dvēselē turpmāk varēs 365 dienas gadā tepat Latvijā – atjaunotajā saunu un baseinu centrā "Wellness Oasis", viesnīcā "Hotel Jūrmala Spa". Ar pāris stundām atpūtas saunu un baseinu centrā pietiks, lai atbrīvotos no ikdienas steigas un smeltos enerģiju un iedvesmu jaunām idejām. Plašais saunu un baseinu centrs pēc vērienīgas rekonstrukcijas vasaras mēnešos savas durvis vēris ar mūsdienīgu interjeru un moderniem tehnoloģijas risinājumiem. Labsajūtas oāzē viesi turpmāk aicināti karsēties sešās dažādās saunās (divās tvaika pirtīs, sāls pirtī, divās dažādu temperatūru somu pirtīs un bērnu pirtī), kā arī atpūsties trīs dažādu temperatūru baseinos.

Katra pirts ir unikāla gan ar savu iedarbību, gan vizuālo risinājumu. Piemēram, tvaika pirts piedāvā ienirt 1001 nakts pasakā, kur samtainais gaiss apņem ķermeni un karsē to līdz patīkamiem 47°C. Pa vidu pirtij atrodas sekls baseins, kurā var atveldzēt kājas un vērot krāsu spēli baseinā, lūkojoties zvaigžņotā debess jumā. Ir padomāts arī par klasiskās pirts cienītājiem, piedāvājot divas saunas ar zemu mitruma līmeni, bet divām dažādām temperatūrām: 80°C un 100°C. Zemākās temperatūras pirtī viena siena noklāta ar kadiķa koku, kas speciāli vests no Igaunijas. Viskarstākā pirts ieturēta zvejnieku stilā, kuras krāsnī izmantoti žadeīta akmeņi, kas ir pusdārgakmenis, un tam piemīt ārstnieciskas īpašības. Aromātiskā pirts ar 60°C un patīkamo zālīšu aromātu īpaši ieteicama viesiem, kuriem ir elpceļu saslimšanas. Turklāt, aromātiskās pirts sienā ir iestrādāti Himalaju rozā sāls ķieģeļi, kas piesātināti ar mikroelementiem. Ādas veselībai ieteicama sāls tvaika pirts, kurā ir iespēja ādu ieberzēt ar sāli un ļaut tai iedarboties, kamēr patīkamā 48°C temperatūra un tvaiks palīdz ādu attīrīt un padara to maigu vēl ilgu laiku pēc centra apmeklējuma.

Atjaunotajā centrā īpaši padomāts par ērtu atpūtu ģimenēm ar maziem bērniem, jo papildus ir izbūvēts baseins mazajiem viesiem ar slidkalniņu un ūdens strūklām, kā arī netālu esošā pirts ir pielāgota bērniem. Tai ir patīkama 50°C temperatūra un tajā ir izvietots TV ekrāns, uz kura mazākie viesi var sekot līdzi multfilmas varoņiem.

Pēc izkarsēšanās centra sešās pirtīs atveldzēties var kādā no četru dažādu temperatūru baseiniem (31°C, 28°C, aukstais baseins 14°C, bērnu baseins ar kalniņu 30-32°C) vai divu dažādu temperatūru burbuļvannās (33°C, 31°C). Asāku izjūtu cienītājiem ir iespēja pēc karstās pirts atvēsināties ar krievu dušu jeb aukstu ūdens spaini. Turklāt viesiem ir iespēja izbaudīt kontrasta dušu ar dažādiem režīmiem, kas aizved ceļojumā uz tropisko zemju klimatu, kur silts lietus mainās ar aukstu lietusgāzi, pa vidam atskanot gan pērkonam, gan zibeņiem, gan tropu putnu balsīm.

Centra apmeklētāju ērtībai pie baseina ir iekārtots "Aqua" bārs, kur ir iespējams atveldzēties ar ūdeni, svaigi spiestām sulām, vai kādu gardu kokteili. Tagad labsajūtas oāzē būs arī masāžas kabinets, kur saunu un baseina centra apmeklētāji uz vietas varēs saņemt masiera pakalpojumus. Tagad arī ir iespēja iegūt zeltainu iedegumu, sauļojoties solārijā.

Lai izbaudītu vasaru un mūsdienīgajā atpūtas centrā, atliek tikai atbraukt uz pašu Jūrmalas sirdi – "Hotel Jūrmala Spa"!

Vairāk informācijas par saunu un baseinu centru: http://www.hoteljurmala.com/lv/spa-un-skaistumkopsanas-centrs/wellness-oasis