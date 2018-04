Ziepju gatavošana – kur tās var pagatavot?

Ja pieskaitāt sevi cilvēku kategorijai, kam patīk ar savām rokām izgatavot ikdienas piederumus, ja atslābināties, piedaloties gatavošanas procesā, tad laiks iegriezties Maišagalā, Lietuvā, kas atrodas 25 kilometrus no Viļņas, Houvalta muižā ierīkotajā Tradicionālo amatu centrā, un pamēģināt uzvārīt ziepes. Gatavošanas process būs ne tikai lielisks atslābināšanās veids, bet arī ļaus pieredzēt, kā kādreiz ziepes gatavoja mūsu senči, un priecāties par ekoloģisku produktu vai pārsteigt tuviniekus ar jauku dāvanu.

Senajā ēkā, kas būvēta 1806.–1812. gadā, šobrīd atrodas Tradicionālo amatu centrs, kurā var izmēģināt kaut ko no bagātīgā izglītojošo nodarbību saraksta – papīra izgriešanu, kokgriešanu, keramiku, podniecību, tradicionālos Viļņas novada amatus – Lieldienu pušķu pīšanu, vilnas velšanu jeb filcēšanu, salmu puzuru veidošanu, Lieldienu olu krāsošanu vai ziepju vārīšanu.

Šobrīd amatu centrs pulcē 15 tradicionālo amatu profesionāļus. Tie strādā speciāli pielāgotās vietās un ir gatavi katram interesentam pamācīt tradicionālos Viļņas novada amatus. Vienkārši iepriekš jāreģistrējas un jābūt gataviem veltīt pusotru stundu tam, lai iemācītos izgatavot lietas, ko ar rokām radīja mūsu senči – izgriezt rotājumus no papīra, veidot māla traukus, velt vilnu vai vārīt ziepes.

"Mūs apmeklē viesi no dažādiem novadiem, taču visvairāk pie mums iegriežas viesi no Polijas. Ciemos brauc arī bērnu grupas no Viļņas pilsētas un rajona skolām. Pirms svētkiem viennozīmīgi populārākās nodarbības ir Lieldienu pušķu pīšana un Lieldienu olu krāsošana, taču šobrīd lielāka uzmanība tiek veltīta ziepju gatavošanai un keramikai," stāsta Jolanta Lapinskaja, Viļņas novada etnogrāfiskā muzeja filiāles "Tradicionālo amatu centrs Houvalta muižā" vadītāja.

Tiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar tautas mākslu un kultūru, papildus tiek organizētas tikšanās ar amatniekiem un kultūras darbiniekiem, kā arī rīkotas izstādes un amatu gadatirgi, kuros var iegādāties tradicionālos rokdarbus un gardumus.