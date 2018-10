Muiža pastāv no 16. gadsimta, bet par pirmajiem īpašniekiem zināms ārkārtīgi maz. Detalizētāka vēsture dokumentos sazīmējama kopš 17. gadsimta, kad muižu nopērk Lielās ģildes eltermanis jeb vecākais Gothards Fēgezaks, lai izmantotu kā piepilsētas muižu. Ziemeļu kara laikā Fēgezaka muižiņu nopostīja, un ap to pašu laiku mēra izkapts paņēma arī pašus saimniekus. Tikai pēc vairākiem gadiem, kad no ārzemēm mājup pārbrauca mirušo muižnieku dēls, muiža atjaunota, bet kompleksa ēkas, no kurām pēdējā – kungu māja – bijusi apskatāma vēl 90. gados, būvētas vien ap 1800. gadu.

1886. gadā muižu nopirka Eduards Vilhelms fon Hakens. “Hakenu dzimta ir labi pazīstama Rīgā, jo viņiem piederēja arī no šejienes tālu esošā Biķernieku muiža. Kā visi tā laika utopisti, arī viņi vēlējās veidot smalkus apstādījumus, kas izpaudies joprojām apskatāmajā parkā. Arī Raunas ielā Biķerniekos var redzēt vecos stādījumus, kas projektēti vēl Hakenu laikā. Atgāzenes teritoriju viņiem izdevās vairāk izveidot kā tādu utopisku pilsētu ar pastorāliem skatiem un lopiņiem. Eduarda mantinieki bija inteliģenti cilvēki – medicīnas doktors Augusts un pasta ierēdnis Teodors, kā arī meitas Emīlija un Doroteja, kas turpināja šo parku kopt un saudzēt,” stāsta Eihenbaums.