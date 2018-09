Tāpat te atradusies pasta nodaļa un citas palīgiestādes, kas saistītas ar cilvēku apkalpošanu, kamēr viņi gaida vilcienu. Tas skaidrojams ar to, ka tajā laikā vilcieni bijuši ļoti primitīvi, tos galastacijās mēdza mainīt, atjaunoja ūdens krājumus, veica apkopi un attiecīgi vajadzēja telpas, kur cilvēkiem uzturēties, atpūsties un izklaidēties, kamēr jāgaida vilciena atiešana uz nākamo staciju.



Viena no leģendām par nosaukuma "vokszāle" rašanos stāsta, ka tas nācis no Voksas (Voux) kundzes pārraudzītas galastacijas Lielbritānijā, kura vācu valodas kartēs bijusi pazīstama kā "Voux Halle Gebaeude", stāsta Eihenbaums. Cita leģenda vēsta, ka nosaukums nāk no Vaukshalles reģiona Londonā, kurā bijuši pastaigu dārzi, kādiem līdzīgi 19. gadsimta pirmajā pusē veidoti Maskavā un arī nodēvēti par Vaukshalles jeb Vokszāles dārziem, ienesot vārdu krievu valodas leksikā. Arī Zasulaukā līdz ar staciju veidoti koku stādījumi, tostarp alejas.