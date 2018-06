Kā Mežaparks ieguvis savu agrāko nosaukumu “Ķeizarmežs”, nav īsti skaidrs. “Pēc vairāku autoru apgalvojuma, tā sākumi meklējami 1621. gadā, kad Mīlgrāvja krastā izcēlās zviedru desanta karaspēks, kam drīz, pa zemes ceļu no Pērnavas nākdams, pievienojās arī karalis Gustavs Ādolfs. No šejienes tad ievadīja militārās operācijas pret Rīgu, kas beidzās ar pilsētas ieņemšanu. Pieminot šos notikumus, tuvīnā mežu josla, t.i., Mežaparks, vispirms nosaukta par Karaļmežu, pēc tam – apstākļiem mainoties – par Ķeizarmežu,” savās atmiņās par jaunības dienu vietām “Rīgas svārki mugurā” raksta Andrejs Johansons.

Tolaik Mežaparks, kas tagad jau pilnīgi saplūdis ar Rīgu, bija neskarta, mežaina vide, kur uz pilsētas 700 gadu jubileju nolēma veidot arī smalku villu koloniju ar skolām, rotaļu laukumiem un citām ērtībām. Zaļās teritorijas plānošanā, protams, iesaistījās arī Rīgas dārzu “tēvs” Georgs Kūfalts, pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings un citi tā laika dižākie prāti. Pirmās savrupmājas te uzcēla 20. gadsimta pirmajos gados, tagadējās Hamburgas ielas apkaimē. Kā viena no pirmajām tapa pilsētas galvenā inženiera un viena no Mežaparka rajona apbūves idejas pamatlicējiem Ādolfa Agtes brāļadēla Oskara māja Sudrabu Edžus ielā 1. Tā celta jūgendstilā pēc Berlīnes arhitekta Alberta Gizekes projekta Frīdriha Šefela vadībā. Pašlaik pie tās plīvo Krievijas gāzes giganta “Gazprom” karogs.

Vasarnīca "Villa Adele" Hamburgas ielā, Ķeizarmežā (no 1923. gada Mežaparks), Rīgā. Fotoatklātne. Apvienotais arhīva fonds LVKFFDA. Dokumenta Nr. 88183

Labākie arhitektūras paraugi

Pareizticīgo arhibīskapa muiža

Jau minēts, ka Ķīšezers šajā apkaimē bijusi viena no pirmajām atpūtas vietām. Runājot par šo vietu, nevar neminēt kādu neparastu namu. “Ceļinieks tuvosies Rīgas pievārtes lielākā ezera – Ķīšezera – dienvidaustrumu galam. Pašā ezera krastmalā stāv neliela koka baznīciņa pie tā saucamās Arķireja (arichijereja) muižas. Šī muižiņa no XIX. g.s. vidus ir Rīgas pareizticīgo bīskapa vasaras mītne. Pēc pareizticīgo bīskapa ziemas mītnes atdošanas katoļiem bīskaps izvelējās šo vasarnīcu arī ziemas mītnei,” teikts 1933. gadā izdotajā ceļvedī “Rīgas vārtos. Priekšpilsētas, nomales, apkārtnes” (saglabāta oriģinālā rakstība).

Zorgenfreijas muižiņa (Sorgenfrei; vāc. - "bez rūpēm") atradās starp Pakalniešu ielu un pēckara gados ierīkotajiem mazdārziņiem, līdzās muižiņai bija daļēji saglabājusies kādreizējā parka teritorija. 20. gs. sāumā muižiņa Kremerta (Kremmert) kokzāģētavas īpašumā, vēlāk Ostvaldu (Ostwald) ģimenes īpašums, kopš 30. gadiem Rīgas pilsētas īpašums. Muižiņas ēkas nojauktas 21. gadsimta sākumā. Foto: Zudusī Latvija

„Stāsta, ka priekš 1. pasaules kara šī bijusi viena no visvairāk iemīļotajām Rīgas krievu izbraukuma vietām. Tie ieradušies pulku pulkiem, ņemot līdzi uzturu visai dienai un, protams, arī “samovarus” tējas vārīšanai. Krievu organizācijas tur rīkoja zaļumu svētkus, ierazdamās gājienos ar karogiem priekšgalā, orķestriem un koriem. Plaši – gan baznīciņā, gan tās apkaimē – svinēti Jāņi. Pie muižiņas bijusi tvaikoņu piestātne, un visapkārt priekš kara (taču, liekas, ne vēlāk) pasažierus pa Ķīšezeru izvadāja pazīstamās A. Augstburga firmas kuģīši, kas, starp citu, uzturēja satiksmi arī ar Pārdaugavu. Pēc kara Ozolkalnā vientulīgi mājoja Latvijas Pareizticīgās baznīcas arhibīskaps Jānis Pommers, un tur viņš arī 1934. gadā, naktī no 11. uz 12. oktobri, krita par upuri, kā liekas, slepkavībai,” jau būdams emigrācijā Zviedrijā, atmiņās par Rīgu un jo īpaši Mežaparku grāmatā “Rīgas svārki mugurā” dalās Andrejs Johansons.

Šīs vasarnīcas parks izceļas ar tā kuplajiem ozoliem, kuru dēļ šo vietu tautā dēvē par Ozolkalnu. Te atrodas arī vairāki Pirmā pasaules kara upuru kapi. Ozolkalnā meklējams arī viens no Rīgai tuvākajiem pilskalniem – pie Ķīšezera, Ozolkalnos pie bijušajiem Bulduriem. To mēdz dēvēt arī par Sudrabsalu un Ķīšezera pilskalnu.

Viens no pirmajiem, kas šeit, Poruka ielā, apmetās, bija “Valmieras puiku” autors Pāvils Rozītis. Viņa draugs un arī Mežaparka iemītnieks rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš no Pļaviņām Rozītim pat atvedis ķiršu stādus dārzam, raksta Saulcerīte Viese. Šajā mājā bieži sanākuši viesi – Jaunsudrabiņš, Ādolfs Erss, Jānis Zālītis, Arveds Švābe, Jānis Grīns, Edvarts Virza, Valdis Grēviņš un citi tā laika inteliģences pārstāvji. Daudzi no viņiem jau drīz arī apmetās netālu un uzcēla lieliskus namus.

Vienģimenes dzīvojamā ēka celta 1936.gadā, inženiera K.Jansona projekts.Ēka ir viens no funkcionālisma formveides šedevriem. Nams Poruka ielā 10 piederējis Žanim Celmam, kas Otrā pasaules kara laikā emigrēja, bet 1944. gadā te ievācās Augusts Kirhenšteins. Foto: wikimapia.org

Viļa Lāča villu uzcēla 1958. gadā - Stokholmas ielā 33. Pašlaik tā tiek pārdota. Foto: City24

Traģēdija un sekas

Zaļais teātris ar skulptūrām, kurās attēlots strādnieks un strādniece tautastērpos, kā arī Staļina portretu centrā. Foto no foruma.

Lielā Dziesmu svētku estrāde

Mežaparka Lielā estrāde 2018. gada maijā. Foto: Mihaeils Ignats, Aerolatvija.lv

Viens no Mežaparka nozīmīgākajiem objektiem ir Lielā estrāde, kas uzcelta 1955. gadā. To atklāja 15. jubilejā kopš Latvijas iekļaušanas PSRS ar Padomju Latvijas III dziesmu svētkiem. Estrādes autori ir Vladimirs Šņitņikovs, Gunta Irbīte un Karīna Dannenhirša. Atšķirībā no iepriekš te pastāvējušajām koka būvēm šo estrādi būvēja kā pastāvīgu celtni. To rotāja ideoloģijai atbilstošas skulptūras, kas tagad, pēc remonta 90. gados, demontētas un glabājas Rīgas pieminekļu aģentūras teritorijā Varoņu ielā. Padomju laikos te notika arī Tautas sasniegumu izstāde, kur redzamos eksponātus (kā toreiz teica, deficīta preci) Rietumos varēja nopirkt ikkatrā veikalā.