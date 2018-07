Militārais mantojums uz katra soļa

"Te viss saistījās ar armiju, jo vasarās šeit brauca karavīri no visas Krievijas, galvenokārt no Rietumu apgabala, un rīkoja nometnes – sadalīja zemes gabalus pa atsevišķiem nometņu rajoniem – unteroficieru, karavīru, sapieru, lielgabalnieku, bet pa ziemu infrastruktūra saglabājās. No tā arī vēlāk radās nosaukumi, kurus lasām, piemēram, Lielgabalu iela, Artilērijas iela, Sapieru iela, Laboratorijas iela – pirotehniskās laboratorijas, ja mēs tā skatāmies. Šobrīd gan no tā laika Maiznīcas ielas rajonā saglabājušās tikai dažas milzīgas maizes ceptuvju graudu noliktavas, lai maizi ceptu tūkstošiem karavīru. Tās gan neattiecas uz Grīziņkalnu, bet karavīru nometnēm," stāsta Eihenbaums.

Foto: DELFI.

"Strādnieku vajadzībām te lielā skaitā tika būvēts pēc standarta projektiem, sauktiem arī par tipa, albuma un paraugprojektiem, pēc kuriem būvēt mājas. Līdz ar to koka apbūve te neattīstījās, jo tāda dižciltīgo koka apbūve attīstījās Pārdaugavā, daļa arī Brīvības un Elizabetes ielā. Pārdaugavā parādījās šveiciešu stils, parādījās klasicisms – ļoti skaistas ēkas, bet šajā rajonā tādas netapa," stāsta centra "Koka Rīga" vadītājs. Viņš norāda, ka te ēkas viena no otras īpaši neatšķiras.

Grīziņkalna koka nami. Foto: DELFI

Grīziņkalnā joprojām apskatāmas vairākas mūrniekmeistaru būvētas savrupmājas. Viena no ievērojamākajām ir latviešu mūrniekmeistara Pētera Radziņa jeb Radzinga savrupmāja Jāņa Asara ielā 2a. "Tās fasādē redzams šveiciešu stils – ļoti bagātīgs, ļoti labi izkopts, ar visiem dēļiem un kokgriezumiem," stāsta "Koka Rīgas" vadītājs. Radziņš bija viens no veiksmīgākajiem būvuzņēmējiem – viņa brigādes cēla Latvijas Bankas ēku, Jauno Ģertrūdes baznīcu, ugunsdzēsēju depo Hanzas ielā, viņš bija ne tikai viens no Talavijas korporācijas dibinātājiem, bet tai pat atdeva sev piederošo namu tagadējā Lāčplēša ielā 30, kas apliecina meistara turību. Viņam piederējušas arī citas ēkas.

Radziņa savrupmāja Jāņa Asara ielā 2a. Foto: DELFI

Lielās rūpnīcas 19. gadsimta nogalē Grīziņkalnā lika attīstīties apbūvei strādnieku vajadzībām, un te lielā skaitā tapa tā dēvētās strādnieku kazarmas. Tajās katrā stāvā izbūvēts garš gaitenis jeb galerija, no kuras var ieiet mazos vienistabas dzīvoklīšos ar virtuvi priekštelpā. Šādu ēku, gan pārbūvētu, gan pašdarbnieku neskartu, apkaimē joprojām ir daudz. Vislabāko priekšstatu par tām var gūt, apciemojot "Koka Rīgas" apsaimniekoto Johana Krastiņa jeb Krastinga būvēto strādnieku kazarmu Krāsotāju un Lienes ielas stūrī. Tā kā šeit apbūve sāka veidoties vien 1870. gadā, šis 1876. gadā celtais nams ir vecākais ielā un viens no vecākajiem visā rajonā. Turklāt ierasti stūra mājas bija lepnākās, atzīmē vēsturnieks.

Rīgas vēstures zinātājs stāsta, ka šī tipa mājas iesauca par kazarmām, jo to iedzīvotāji ļoti bieži mainījās. "Te bija liela migrācija no pagastiem, kad bija darbs, un migrācija atpakaļ, kad darba nebija, jo strādnieki ilgu laiku bija reģistrēti kā sociālo pakalpojumu saņēmēji pagastos. Tas mainījās, tikai sākot ar 1911. gadu, kad nodibinājās arodbiedrības, slimokases un citas strādnieku aizsardzības organizācijas un slēdza pirmās līgumattiecības starp darba ņēmējiem un devējiem.

Rēveles (tagad Tallinas) iela 1929. gada 13. decembrī. Foto: LNA LVKFFDA / Nikolajs Hercbergs

Foto, kurā esot redzams mītiņš Grīziņkalnā 1905. gada oktobrī, visticamāk, ir vēlāks notikušā falsificējums. Foto: LNA LVKFFDA / Autors nav zināms

"Rīgas Avīze" 1905. gada 21. oktobrī

"No tā brīža, kad Rīgā atnāca telegrāfiskā ziņa par Visaugstāko manifestu, te iestājušies masu mītiņi, kas notiek dienu no dienas. Pa daļai tie notiek uz klaja lauka (Uz vecā Lēģera plača viņpus Daugavas vai Grīziņkalnā pie Pāvila baznīcas) vai slēgtās telpās. Par pēdējām izredzētas biedrību zāles un teātri. Šīs telpas pa daļai tiek patvarīgi ieņemtas no ļaužu pūļiem, tas viegli izdarāms, tādēļ ka kara pulki no ielām ir atsaukti un policija pret pūli no tūkstošiem ļaudīm nekā neiespēj. Vislielākais no šiem mītiņiem bija trešdien, 19. okt., uz Mazā lēģera plača (30 līdz 50 000 cilvēku). Citādi visu mītiņu raksturs ir diezgan vienāds. Ļaudis tiek skubināti uz tālāku cīņu pret valdību un uz piedalīšanos pie sociāldemokrātiskās kustības."