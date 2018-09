Lai gan Imantas mikrorajoniem izdevies paslēpt apkaimes vēsturi, atsevišķas spilgtas liecības par to joprojām ir atrodamas. Viena no tām ir Latvijas Universitātei piederošā Anniņmuiža, kas ir vienīgā no sešām apkaimes muižām, kas pārdzīvoja varas maiņas un karus. Braucot pa veloceliņu Jūrmalas virzienā, tūlīt pēc tenisa kortiem labajā pusē ir varenu koku aleja. Griežoties tajā iekšā, iepretim mākslīgi raktam dīķim acu skatam paveras 19. gadsimta otrajā pusē tapusi lepna mūra ēka. Savukārt no Jūrmalas gatves te var atlīkumot pa Muižas ielu.

"Izcelsme šai vietai ir daudz senāka. Jau 16. gadsimtā šajā vietā bija īpašums, 17.–18. gadsimtā šo vietu dēvēja par Mertena jeb Meijera muižu, acīmredzot īpašnieku vārdos. Zināms, ka 19. gadsimta pirmajā pusē šeit ir bijusi koka dzīvojamā ēka, lopu novietnes, saimniecības ēkas, kā jau visās muižiņās, kurām vajadzēja dzīvot naturālās saimniecības apstākļos," no tagadējās muižas ēkas netālu reiz bijušo kompleksu apraksta arhitekts un vēstures entuziasts Pēteris Blūms.