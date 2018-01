Jāņa baznīca

No sarkaniem ķieģeļiem celtā Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca tik labi iekļaujas starp Vecrīgas mājiņām, nedaudz tā kā noslēpusies aiz varenās Pēterbaznīcas, ka kāds nezinātājs, garām skrienot, var nemaz neievērot celtni, kas glabā tik daudz noslēpumu, sava laika filozofijas un interesantu stāstu. Vai zinājāt, ka tās pagrabos, kas arī tagad ir it labi apskatāmi, redzamas vecākās Rīgas pils paliekas? Vai to, ka pie jumta kores tai ir neparastas maskas, bet sienā redzama Salome, kam vajadzētu bļodā turēt Jāņa Kristītāja galvu? Vai to, ka šajā baznīcā atrodama pirmā sociālā reklāma latviešu valodā? Tie ir tikai daži no Jāņa baznīcas noslēpumiem, ko šajā stāstā vēlamies izstāstīt.