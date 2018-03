Rīgas panorāmā, ja skatās no Pārdaugavas, izceļas trīs augsti, smaili baznīcu torņi – Sv. Pētera baznīca , Doms jeb Māras baznīca un Sv. Jēkaba baznīca, kura reiz bijusi slavena ar vienu no pilsētas pazīšanās zīmēm, proti, torņa ārpusē zem maza jumtiņa izvietoto Sv. Blazija zvanu. Vēstures vēji šo baznīcu locījuši ne pa jokam – tā bijusi gan katoļu ārpilsētas dievnams, gan jezuītu klosteris, gan luterāņu baznīca, gan graudu noliktava Napoleona karaspēka gaidās, bet nu tā atkal ir katoļu rokās un kļuvusi par arhibīskapa katedrāli. Arī padomju laikos te nav klājies viegli. Lūk, kāds ir “trešā” Vecrīgas torņa un baznīcas stāsts.

Lauku baznīca

Jēkaba katedrāle celta 13. gadsimtā, visticamāk, neilgi pēc vēsturiskā kuršu uzbrukuma Rīgai (1210. gadā) laikā no 1215. līdz 1225. gadam. Tajā laikā dievnams vēl atradies ārpus pilsētas, kas gan drīz vien mainījies. Sākotnēji tā, līdzīgi kā citas pilsētas baznīcas, bijusi vienkārša halles tipa celtne, arhitekti to pat raksturo kā tipisku lauku baznīcu, kas gadsimtu gaitā vairākkārt paplašināta un pārbūvēta. Tikai 14. gadsimtā tā tika pie sava torņa un paaugstinātas vidusjoma daļas. Arī mūsdienās Jēkaba katedrāle ir samērā neliela, tikai 50 metrus gara, tās tornis ir slaids un 86 metrus augsts, bet tā smaili rotā Rīgai tik raksturīgais gailis, nevis krusts (tāds ir baznīcas otrā galā), kā daudzviet citur pasaulē redzēts katoļu baznīcām.

Foto: www.jekabakatedrale.lv

Pēc zviedru-poļu kara 1621. gadā Rīga nonāca zviedru pakļautībā, kas nozīmēja jaunas pārmaiņas arī Jēkaba baznīcai – to atdeva luterāņiem. Baznīcā kā atgādinājums par kara laiku iemūrētas metāla un akmens lodes, žurnālā “Latvijas Būvniecība” par baznīcas atjaunošanu raksta Agrita Lūse. Brigitas kapela šajā laikā kļuva par zviedru (somu) garnizona baznīcu. Vēlāk to pārveidoja par liceju. Pie vecās saimniecības ēkas sienas blakus baznīcai arī tagad redzamas divas senas akmens plāksnes. Apakšējā teikts, ka šeit zviedru karalis Kārlis XI 1675. gadā licis nodibināt skolu. Tā nosaukta valdnieka vārdā – par Kārļa liceju. Savukārt otra plāksne apliecina cieņu nākamajam valdniekam – Pēterim I, kas skolu šeit licis atjaunot: “Ar Pētera Lielā un Diženā pēcteču labvēlību atjaunotais Ķeizariskais licejs iesvētīts 1733. gadā.” Jāpiemin, ka te daudzus gadus strādājis viens no ievērojamākajiem Latvijas un Rīgas iemūžinātājiem, kam varam pateikties par to, ka zinām, kā te izskatījies 18. gadsimtā, kultūrvēsturnieks Johans Kristofs Broce. Vēlāk licejs pārcelts uz Pils laukumu.