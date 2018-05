Lielos kapus apvij spoku stāsti un leģendas. „Šajos nostāstos minēti gan spoku baleti, gan procesijas, jātnieki, miroņu rati, bet it sevišķi dažādi mistiski tēli no sērgu laikiem, kā: „pelēkais vīriņš”, „baltā dāma”, „elles suņi”, „raganu kaķi” utt. Ap mauzolejiem vijās nostāti par dzīvi apraktiem, par sveču gaismu pusnaktīs kapu velvēs, par telefona satiksmi ar veļu valsti, par labo un ļauno sardzi pie kapeņu ieejām. Gar žogiem apglabāja pašnāvniekus, dzērumā nodurtos, mirušus atrastus svešiniekus, vienmēr valdīja zināma spoku atmosfēra.”

Lielie kapi. Johana Kristofa Broces zīmējums

Interesants ir fakts par žogu ap kapsētām. Sākotnēji katru no tām ieskāvis koka žogs, bet to bija paredzēts nomainīt ar mūra. Tomēr jāatceras, ka 17. un 18. gadsimtā Rīgā vairākkārtīgi norisinājās aktīva kara darbība, tāpēc stratēģiski bija ierasta lieta – ja tuvojas ienaidnieks, visu ārpus mūriem nodedzināt, un pilsētu ieskāva plaši, klaji lauki, kā arī bija aizliegts celt mūra ēkas bez īpašas atļaujas. Tas attiecās arī uz žogu ap kapiem, un vajadzējis iegūt inženieru komisijas atļauju. 19. gadsimta sākumā ap kapsētu pēc pilsētas galvenā būvmeistara Kristofa Hāberlanda projekta uzcēla pamatīgu sarkanu ķieģeļu žogu. Arī pats Hāberlands tagad atdusas Lielajos kapos, un viņa kapavieta ir apskatāma to vecākajā daļā. Savukārt kapsētas malā atrodama vecākā koka ēka šaipus pilsētas robežai, kas izdzīvojusi kopš Napoleona karagājiena ugunsgrēkiem, kad priekšpilsētas nodedzināja. Tur reiz dzīvojuši kaprači, glabāti rati un citas nepieciešamas lietas.

Tad nu Rīgas rāte nolēma veidot kapsētu četras verstis (4658 m) no pilsētas kailā, paugurainā laukumā – vietā, kuru tagad pazīstam kā Lielos kapus. Vecākā to daļa ir tā, kas aiz Senču ielas atrodas tuvāk Brasas dzelzceļa stacijai. Pokrova pareizticīgo draudzes un Jēkaba draudzes kapi ir nedaudz jaunāki. Minētajā pētījumā atrodams vēl kāds neparasts fakts – Lielajos kapos atrasti visai daudzi senāki apbedījumi, kur nelaiķi bijuši apglabāti ar seju uz leju. Līdzīgi apbedījumi atklāti, arī ceļot kinoteātri “Splendid Palace”, tā būvlaukumā. Arhitekta Aleksandra Birzenieka apcerējumā par Rīgas kapsētām spriests, ka tas darīts, lai nelaiķiem padarītu ērtāku augšāmcelšanos.

Lielo kapu vecie vārti 1969. gadā. Foto no Rīgas pilsētas būvvaldes arhīva

Kad kapsēta tika izveidota, no pilsētas uz to nemaz neveda kārtīgs ceļš – rati stiga baltajās, dziļajās smiltīs, tāpēc zārkus nesa rokās. Tikai 1824. gadā sākuši domāt par ceļu. Tagad to pazīstam kā Miera ielu. To izveidoja par saziedotiem līdzekļiem, izklājot ar bruģi. Gar malām sastādīja liepas, lai vasarā varētu iet pa patīkamu ēnu. Interesanti, ka sākotnēji rātes izdotie noteikumi paredzēja, ka bēres notiek kādā no pilsētas baznīcām, bet pirms pilsētas vārtu slēgšanas zārks tiek nogādāts Lielajos kapos, bez tuvinieku klātbūtnes iesvaidīts un guldīts zemes klēpī. Rīdzinieki ar to nebija mierā. Tā nu pēc dažiem gadiem rātskungi bija spiesti šo normu atcelt. Loģiski, ka īsi pēc tam, 1776. gadā, tika uzcelta arī koka kapela ar mazu zvana tornīti, vēlāk uzcēla tādu pašu mūra celtni.