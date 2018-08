Mums pazīstamās un zināmās Maskavas forštates vēsture sākās 19. gadsimta sākumā pēc Napoleona karagājiena. Kaut gan Napoleons līdz Rīgai tā arī neatnāca, viņa karaspēka pienākšanai tuvu pilsētai bija postošas sekas – 1812. gada naktī no 11. uz 12. jūliju Magnuss Gustavs fon Esens deva pavēli pielaist uguni Maskavas un Pēterburgas priekšpilsētām. Forštates loma Rīgas vēsturē vienmēr ir bijusi liela – pie robežas ar pilsētas mūriem tirgošanās ir zēlusi jau kopš seniem laikiem. Šo priekšpilsētas daļu vienmēr ir apdzīvojuši uzņēmīgi un enerģiski dažādu tautību ļaudis.

Kvartāli ap Centrāltirgu un Zinātņu akadēmiju jau izsenis bija apbūvēti. Pēc Lielā Ziemeļu kara, Rīgai kļūstot par Krievijas impērijas pilsētu, šeit ieradās aizvien vairāk krievu tirgotāju – dzimtcilvēku, kurus muižnieki atlaida peļņā. Iekšpilsētā rāte tiem tirgoties neļāva, tādēļ priekšpilsētā durvis vēra daudzas mazas tirgotavas. Ir zināms, ka 18. gadsimtā bija iezīmējušies vairāki pilsētas attīstības plāni, no kuriem viens bija gar Daugavu Maskavas ielas apkārtnē. Kopumā tie realizējās tikai daļēji – tur, kur neprasīja īpašus valdības asignējumus. Vienīgais realizētais projekts bijis “krievu iebraucamās sētas” celšana Maskavas forštatē. Projekts paredzējis 72 veikaliņu un četru noliktavu izbūvi regulāra kvartāla veidā ar tirgus laukumu vidū. Tas ticis uzcelts par pašu tirgoņu naudu 1772. gadā Jēzus baznīcas priekšā.

“Gostinnij dvor”

Tirdzniecības ēka "Krievu tirdzniecības pagalms" ap 1930. gadu. Foto: zudusilatvija.lv

Tā tapa viena no nozīmīgākajām Maskavas forštates celtnēm – Krievu tirdzniecības nams – un kvartāli ap to. Celtnes projektu, izmantojot paraugfasāžu (autors ir krievu arhitekts Vasilijs Stasovs) elementus, 1818. gadā izstrādāja Vidzemes guberņas arhitekts Kristiāns Fridrihs Breitkreics. Tirdzniecības nams aizņēma visu kvartālu starp tagadējo Turgeņeva, Gogoļa, Puškina un Elijas ielu. Kā grāmatā “Rīga laikmetu griežos 1901–1918” raksta Andris Caune, tā bija šaura, gara divstāvu koka celtne ar stāvu, sarkaniem dakstiņiem segtu jumtu, kas gar kvartāla malu iekļāva vidū esošo lielo pagalmu. Pirmā stāva līmenī fasādi visā garumā rotāja īsu un resnu kolonnu rinda. Celtnes galvenā fasāde bija vērsta pret Turgeņeva ielu, bet ieeja tirdzniecības pagalmā bija no visām četrām debespusēm.