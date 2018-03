Rīga šajā laikā strauji attīstījās, rūpniecība un tirdzniecība zēla un plauka. Viens no ierosinājumiem, kas tobrīd tika apspriests, bet vēlāk noraidīts, bija pēc arhitekta Haralda Boses projekta celt iespaidīgu ēku, kur zem viena jumta būtu birža, teātris un Lielā ģilde. Rīgai šāds ierosinājums tomēr bija par masīvu, bet, Boses projektēta, tapa mums labi zināmā Biržas ēka .

Varēja būt arī tā, ka operas jeb baltā nama, kā to kādus simt gadus vēlāk sauca slavenais dziedātājs, aktieris un rakstnieks Mariss Vētra, Rīgā nemaz nebūtu, ja ne kāds nelaimīgs gadījums 1829. gadā Lielajā Ķēniņu ielā (tagadējā Vāgnera ielā). Proti, vācu tirgotāju biedrības “Musse” teātra otrā stāva zālē kāzas dzēra šī nama šveicars Taurītis ar savu iecerēto. Uz svinībām ielūgts prāvs pulks ļaužu, un vienā brīdī no viņu ballēšanās ielūzuši daži grīdas dēļi, kas veidoja griestus apakšējā stāva zālei. Tajā tobrīd notika operas izrāde. Publiku pārņēmusi panika, bet svinētāji šausmas pat nav pamanījuši. Apakšējā zālē mākslu baudījis arī Rīgas un visas Vidzemes ģenerālgubernators Filips Pauluči, kas pēc piedzīvotā nolēmis, ka teātrim Rīgā beidzot vajadzīgas piemērotas telpas, teikts pirms dažiem gadiem izdotajā operas nama 150 jubilejai veltītajā izdevumā. Pauluči ieteicis nevis remontēt veco ēku, bet celt jaunu. Tomēr sākotnēji šī ideja neguva rātes atbalstu, un par 10 tūkstošiem rubļu pielabota vecā ēka. Kā jau operu un teātri mīlošs itālis Pauluči mierā nelikās un izveidoja īpašu fondu jauna teātra būvei. Tajā līdz 1860. gadam tika uzkrāts pamatīgs kapitāls – 170 tūkstoši rubļu, bet 1853. gadā izveidota arī Teātrbūves komiteja.

Jaunā teātra pamatakmens ielikšanā 1860. gadā piedalījās Krievijas impērijas troņmantnieks Nikolajs, bet nams bija gatavs trīs gadus vēlāk. Rezultāts izdevās pārsteidzoši labs – grieķiskām kolonnām rotāts klasicisma stila nams, kas izcēlās krāšņajos apstādījumos. Kā stāsta operas vēsturnieks Mikus Čeže, sākotnēji plānota ieeja uz Vecrīgas pusi, no kurienes vajadzējis ierasties visai publikai. Tā arī radies Teātra ielas nosaukums, jo te bijis taisnākais ceļš uz šo mākslas templi. Tomēr beigās pārdomāts un izvēlēts galveno fasādi vērst pret apstādījumiem.

Namu ārpusē abās pusēs sargāja spārnotas lauvas, kas gan savu darbu būtu varējušas veikt labāk. Proti, teātris 1882. gada 14. jūnija priekšpusdienā, Riharda Ženē lugas „Gaisa pilis” mēģinājuma laikā, cieta smagā ugunsgrēkā. Rīgas rātes kriminālizmeklēšanas slēdzienā, uz ko savā grāmatā “Mūzu templis” atsaucas Čeže, teikts, ka īsā laikā namu pārņēmušas liesmas, bet vēja dēļ apdraudētas arī tuvējās Vecrīgas ēkas, kam no karstuma sprāguši stikli un aizdegušies logu rāmji. Ugunsgrēks prasīja arī cilvēku upurus, jo uguns izplatījās strauji. Slēdzienā gan noraidīta iespēja, ka nelaimi izraisījusi kāda neuzmanība vai apgaismojumam izmantotās gāzes noplūde, rakstot, ka šī, visticamāk, bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Vainīgais tā arī netika atrasts.

Pirmā teātra zālē ložas atdalījušas sienas, bet sarkanā, zelta un melnā krāsa interjerā izvēlēta, jo tās ir vācu karoga krāsas, un šis līdz pat Pirmajam pasaules karam bija neapstrīdams vācu teātris. Savukārt tik ierastā operas kroņluktura tolaik zālē nemaz nav bijis, bet griesti bijuši no stikla, aiz kura novietoti gāzes radziņi apgaismoja zāli.

Jāpiemin, ka tolaik teātra Lielajā zālē bijis labi redzams šķiru dalījums, ko vēl tagad var redzēt, ja paceļ acis augšup. Proti, jo augstāk, jo rotājumi vienkāršāki un krēsli cietāki, līdz otrajā balkonā bijuši vien parasti koka soli – garākas izrādes beigu cēliens tajos varētu būt neaizmirstams, smej Čeže. Tikai 90. gadu rekonstrukcijā šī netaisnība novērsta. Arī ieejas dažādu kārtu publikai bijušas dažādas – smalkās ekipāžas varēja piebraukt pie durvīm zem kolonnām, savukārt tiem, kas bija iegādājušies lētās balkonu sēdvietas, bija jāiet gar krodziņa ieeju pa šaurām un vienkāršām kāpnēm no kanāla puses – šīs durvis un visa fasāde asprātīgi saglabāta mūsdienu ēkā un iekļauta piebūves galerijā, kas ved uz Jauno zāli.

Drīz pēc ugunsnelaimes teātri izlēma atjaunot. Turklāt, lai arī slēdzienā gāze ugunsgrēkā netika vainota, atjaunojot namu, šim potenciāli bīstamajam apgaismes veidam vairs nav bijis vietas. Tāpēc kanālmalā uzbūvēja pirmo Rīgas un visas Baltijas elektrostaciju, kas apgaismoja ne tikai šo, bet arī daudzas tuvējās ēkas un ielas. Jāatgādina, ka Tomass Alva Edisons elektrību bija izgudrojis tikai pirms nepilniem desmit gadiem, turklāt tālajā Amerikā. No elektrostacijas, ko darbināja ar tvaiku, pašlaik saglabājies tikai skurstenis, kas veikli integrēts operas Jaunās zāles piebūvē. Līdz ar elektroapgādi operas nams tika arī pie lielās lustras, kas mūsdienās lepojas ar 124 spuldzēm.

Teātri atjaunoja pēc pilsētas galvenā arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta, kurā viņš bija izrādījis cieņu ēkas autora Bonšteta iecerēm, tomēr ieviešot arī modernas korekcijas. Viņš paredzēja dziļāku un garāku skatuves portālu, kā arī ugunsdrošības nolūkos skatuvi no skatītāju zāles varēja atdalīt ar dzelzs priekškaru. Savukārt ložas vairs neatdalīja siena, tādējādi uzlabojot skaņu zālē, tāpat arī sākotnēji vienādie balkoni tika pakāpeniski atvirzīti, lai uzlabotu redzamību. Daudzi no interjera elementiem un dekoriem, ko izgatavojis viens no Rīgas labākajiem meistariem Augusts Folcs, sasaucas ar elementiem ēkas fasādē. Savukārt, ja pirms izrādes, kamēr vēl deg gaisma, ieskatīsieties dekoratīvajos rotājumos virs skatuves, sazīmēsiet dižgaru portretus – tur redzams Mocarts, Gēte, Šekspīrs, Šillers, Vāgners un Bēthovens.