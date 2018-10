Vēl kāds interesants objekts, kam pievērst uzmanību, ir tagadējais Ugunsdzēsības muzejs, kas atrodas krustcelēs starp Skanstes apkaimi un Kluso centru. Šis sarkano ķieģeļu nams tapis pēc toreizējā pilsētas galvenā arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta, kam šāda tipa celtnes sevišķi labi padevušās – viņš radījis arī lielu daļu līdzīgā stilā ieturēto skolu Rīgā.

“Skanstes un Hanzas ielas stūri iezīmē arī pēc sabiedriskās ugunsdrošības pieņemšanas 1882. gadā uzbūvētais ugunsdzēsēju depo, ko 1910. gadā, stilizējot Hanzas ķieģeļu gotikas tradīcijas, būvējis R. Šmēlings. 1980. gadā uz depo bāzes izveidots Ugunsdzēsības muzejs. Hanzas iela, kurā muzejs atrodas, ierīkota 1902. gadā un kalpojusi, lai no kādreizējā Ķeizardārza (tagad Viesturdārza) nokļūtu pilsētas ganībās,” grāmatā “Rīga kājāmgājējiem. Jūrmala” raksta Andris Kolbergs. Būve projektēta vairākos līmeņos un to vainago agrākais novērošanas un šļūteņu žāvēšanas tornis ar barokāli stilizētu smaili, teikts ēkas atjaunošanas darbus veikušā uzņēmuma AS "Būvuzņēmums Restaurators" mājaslapā. Torņa augstums sasniedz 30 metrus.