Torņakalna pirmsākumi

Skats uz Rīgu no Arkādijas Torņakalnā, 1905. – 1910. gads. Pastkarte. VRVM 168736

Jau 13. gadsimtā pie Māras–Dzirnavu ezera upītes ietekas Daugavā atradies krustnešu sargpostenis. Pirmās ziņas par pastāvīgu nocietinājumu šai vietā ir no 1483. gada, kad to sauca par Sarkano torni. Tornis bija četrstūraina, sešus stāvus augsta būve. Sākot no otrā stāva līmeņa, tornim bija logi ar gotiskām smailloka pārsedzēm. Izteiksmīgs elements bija gotiskajam stilam raksturīgs pakāpienveida zelminis. Būve bija celta no sarkaniem ķieģeļiem, augšdaļa rotāta ar baltiem apmetuma laukumiem. Fasāde greznota arī ar dekoratīvām joslām, kas vizuāli nodalīja stāvus. Ieeja, visdrīzāk, atradās otrā stāva līmenī.