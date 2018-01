1521. gadā Rīgā uzturējās viens no slavenākajiem renesanses meistariem, kuru mākslas vēstures grāmatās min līdzās Mikelandželo un Leonardo da Vinči, – Albrehts Dīrers. Viņš Pēterbaznīcai uzgleznojis iespaidīgu altārgleznu. Par to saglabājušies vien nostāsti, jo gleznai nebija lemts ilgs mūžs. 1524. gadā Rīgā notika svētbilžu grautiņi. Tos it kā uzsākuši trakulīgie un karstgalvīgie jaunie melngalvji, kas vīna un alus skurbulī satrakojušies naktī pēc saviem lielākajiem svētkiem Vastlāvjiem. Nemieri pārtapa lielā grautiņā, kurā nesen atzītie luterāņi, protestējot pret līdzšinējo baznīcas izvirtību, ārišķību un mantkārību, iebruka greznajās baznīcās un postīja it visu, kas atgādināja par katoļu dievkalpojumu rituāliem.