Televīzijas nebija, radiofons Latvijā sāka raidīt 1925. gadā, bet brīvā laika starpkaru periodā rīdzinieku vidusslānim kļuva krietni vairāk nekā viņu senčiem, tāpēc par iecienītu laika kavēkli kļuva sēdēšana kafejnīcās un restorānos, muzikālos lokālos, kino vai klubos. Arī pastaigas pa Brīvības ielas liepu aleju kļuva par 20. un 30. gadu jaunatnes modi. Līdz pat Otrajam pasaules karam jaukā laikā te pēcpusdienās un arī vēlākās vakara stundās varēja sastapt gan studentus un uz Rīgu laimi meklēt atbraukušus zemnieku dēlus, gan ģimnāzistes, dzejniekus un ministriju ierēdņus. Tā saucamā kafejnīcu kultūra bija neatņemama pilsētas dzīves sastāvdaļa. Par to rakstīja tā laika prese, un vēl pēc daudziem gadu desmitiem par brīvās Latvijas brodveju un tā varoņiem klīda leģendas.

Pie mums pirmās kafejnīcas un restorāni-pagrabiņi, protams, izveidojās Vecrīgā, bet 20. gadsimta 20. un 30. gados par īpašu vietu, kurp doties izklaidēs, jāsauc Elizabetes iela ar tai tuvējo rajonu. To dēvēja par Rīgas “brodveju” (pēc tā laika modes – vīriešu dzimtē un ar mazo burtu), jo šeit netrūka ne kino, ne kafejnīcu, restorānu un viesnīcu gluži kā Amerikas Brodvejā. Te bijis pat pirmais striptīzs, kas krietni satraucis tā laika cienījamo kungu sievas, jo pašiem kungiem paticis it labi.

"Pirmo kafejnīcu ierīkoja 1683. gadā Vīnē kāds no Jana Sobjeska pavadoņiem. Izšķir 2 tipus: 1. kafejnīca un konditoreja, 2. koncertu kafejnīca ar mūzikas vai kabareta programmu. Jau sākot ar 18. gs. sākumu, kafejnīcu apmeklētāju rīcībā atradās arī avīzes un žurnāli, kāpēc kafejnīcas drīz izveidojās par inteliģences, sevišķi mākslinieku un literātu, satikšanās vietu,” teikts Latviešu konversācijas vārdnīcā.

Atšķirot Latviešu konversācijas vārdnīcu, pie vārda “kafejnīca” var atrast skaidrojumu, kas varbūt nedaudz atšķiras no mūsu izpratnes par šo vārdu. “Kafejnīca ( vāc. Kaffeehaus, fr. cafe ), viesnīca, kur pasniedz atspirdzinājumus un dzērienus, sevišķi kafiju.

“Brodveja ievērojamākās vietas kino “Forums”, restorāns “Esplanāde”, Piena restorāns, kara invalīdu grāmatveikals, kino “Maska” (divi grāvēji vienā vakarā!), “Splendid Palace” un “Astorija”; Tērbatas ielas stūrī Rudzīša krogs. Varbūt brodveju daži gribētu pagarināt līdz K. Barona vai līdz pat Marijas ielai. Par to var diskutēt. Tāpat tam paplašinātā nozīmē būtu pieskaitāms arī Brīvības bulvāris un daļa Raiņa bulvāra (Universitātes rajonā). Brodvejā vienmēr varēja satikt kādu pazīstamu čalīti vai fidu, kaut ko noorganizēt vai vismaz patīkami paklenderēt. Šī promenādes ceļa labajā flangā atradās Esplanādes aleja un Vērmaņa parks ar kino “Parks” un kino “Marine” ar “Vērmanīti” (restorānu) un studentu virtuvi. Kas par dažnedažādu iespēju koncentrāciju! Bez tam no turienes pa kreisi un pa labi ātri un ērti sasniedzami vēl daudzi citi sabiedriski nozīmīgi iestādījumi. Un kur tad cilvēku čalas, smaidi un sveicieni. Manuprāt, nav nekā pārāka par Rīgas veco brodveju,” savās atmiņās, uz ko atsaucas arī Ineta Lipša grāmatā “Rīga bohēmas varā”, stāsta vēsturnieks un rakstnieks Uldis Ģērmanis.

Brodvejs, protams, bija iecienīta randiņu vieta – kino un pēc tam kafejnīcas apmeklējums vienmēr bijusi jauniešu tikšanās klasika. Mūsdienās to varbūt grūti iedomāties, bet visai ierasts variants bijis aizvest meiteni uz Piena restorānu un ziemā iedzert siltu pienu ar medu, bet vasarā rūgušpienu ar cukuru un kanēli, kas ģimnāzistu plānajam maciņam izmaksāja vien dažus santīmus.

Bohēmiskā Rīga

Bet bija arī “zelta jaunatne”, kam santīmi nebija jāskaita. Tie bija bagāto vecāku bērni, kas izgudroja savu modi un savu žargonu, par ko vēl ilgi klīda leģendas un joki. “Viņi mētājās apkārt savās garajās žaketēs, ar kupliem matu cekuliem, atsperīgiem soļiem un dzīves izsalkuma kvēli acīs. Viņu draudzenes, kas arī lepojās ar kupliem matu cekuliem, valkāja ļoti īsus plisētus svārciņus. Visi šie zēni un meitenes staigāja kurpēs ar biezām gumijas zolēm. Ar trim valodām – latviešu, vācu un krievu –, kuras visi saprata, viņiem nepietika. Viņi izgudroja jaunu, savu žargonu, kas bija mičmačs no visām trim. Šim sajaukumam viņi pielika vēl klāt atsevišķus angļu un citus svešvārdus, piemēram, džobs, robijs, mobijs, diks, miks, piks, krjū, dānsing, dārling un tā tālāk. Bēdīgākais bija tas, ka viņi šos svešvārdus pat neprata izrunāt. Paši zēni sevi dēvēja par “dendijiem” un meitenes par “džudijām”. No Kārļa viņi iztaisīja Čarli, no Jāņa iznāca “Džo”,” raksta ilggadējais “Romas viesnīcas” viesmīlis Aleksandrs Bārs, kas sulīgiem stāstiem un atmiņām attēlojis Rīgas naktsdzīvi un bagātās aprindas 30. gados.