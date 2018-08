Bolderājas apkaimi sāk apdzīvot aptuveni 16. gadsimta vidū, kad Daugava, pateicoties mainīgajām piejūras smilšu gultnēm, kādā pavasarī izrāva sev vēl vienu ceļu uz jūru. Līdz šim Daugavas ietece jūrā atradās aptuveni tagadējo Vecāķu teritorijā (aptuveno ieteces vietu līdz pat mūsu dienām iezīmē vietvārds Vecdaugava). Kādu laiku pastāvēja abas grīvas, bet vēlāk vecā sāka aizsērēt un zaudēja savu nozīmi.

Pēc Livonijas ordeņa sabrukšanas to pārvaldītajā teritorijā izveidojās Kurzemes hercogiste, kas atradās Polijas un Lietuvas karaļa pakļautībā, tāpēc hercogistei grīvas kontroli drīz vien – labprātīgi vai piespiedu kārtā par to vēsture klusē – nācās atdot poļiem. Tie uzcēla nocietinājumu – blokmāju uz smilšu sēres Daugavas jaunās grīvas kreisajā krastā. No sava jaunā nocietinājuma poļi krietni vien bojāja dzīvi Rīgas kungiem un tirgotājiem, bieži uzbrūkot un aplaupot to tirdzniecības kuģus un iznīcinot navigācijas zīmes. Cīņai ar poļu patvaļu grīvā rīdzinieki nodibināja Ūdens kapteiņa amatu, kura uzdevums bija pasargāt Rīgas kuģus.