Vieta svinībām

Attēli par to, kāds sākotnēji izskatījies Melngalvju nams nav saglabājušies, bet, veicot izpēti, arhitekts Andris Holcmanis 1990. gados izveidojis skices, kā tas varētu būt bijis. Attēls no Melngalvju nama arhīva.

Melngalvju brālība bija sociāla, drīzāk saieta rakstura

vieta, kur pulcējās uz dzīrēm, bet slēdza arī līgumus.

Interesanti, ka neierasties uz dzīrēm biedri, kas šajā

laikā bija Rīgā, nedrīkstēja

Kad beidzās rātes un Lielās ģildes nama nomas līgums, abas puses to vairs nepagarināja, un 17. gadsimta vidū Melngalvju brālība atpirka Jauno namu no Rīgas rātes. Tad to oficiāli sāka saukt par Melngalvju namu.

Kā tad varēja kļūt par melngalvi? Brālības noteikumi bija iekļauti šrāgās, kas paredzēja, ka, lai kļūtu par biedru, nepieciešams kāda jau melngalvja godā celta vīra ieteikums, kandidātam jābūt „īstam puiša cilvēkam” un ar nevainojamu tirgotāja reputāciju. Jaunajam biedram, brālībā stājoties, bija jānomaksā arī pusmarka sudrabā. Savukārt, ja kāds no biedriem zināja ko sliktu par jaunpienācēju, bet to neatklāja, bija jāmaksā sods.

Nams pilsētas sirdī

Visos laikos Melngalvju nams bijis reprezentatīva sanāksmju vieta. Sākotnēji tas gan izskatījies krietni citādi nekā pašlaik. Viduslaikos tas uzcelts kā parasta dzīvojamā ēka, rakstīja arhitekts Andris Holcmanis. To cēla vienā laikā ar Rātsnamu (otro pēc kārtas), un tā fasāde bija visai vienkārša, bet pats nams liels un ērts. Diemžēl vizuālu liecību par to, kā tieši pirmsākumos izskatījies Melngalvju nams, nav. Aptuvenas tā formas redzamas senos Rīgas panorāmas attēlos, bet pirmais īstais zīmējums ir no 1777. gada, un tā autors ir Johans Kristofs Broce.

Kopš 1522. gada nams vairākkārt pārbūvēts, iegūstot arvien greznāku izskatu un elementus. Zināms, ka pirmajā pārbūvē Melngalvju nams ieguvis akmens kāpnes ar balkoniņu un lielos piedurvju akmeņus. Tos atveda no Rēveles (tagad Tallinas), un igauņu kaļķakmenī izveidoja sešus metrus augstus un 1,3 metrus platus, koši krāsotus ciļņus, kuros attēloti biedrības aizbildņi – Svētais Maurīcijs un Dievmāte Marija. Abus gleznojis pazīstamais mākslinieks Reinkens, bet viņa zellis par darbu saņēmis kamzoli un bikses no Briges tūka, grāmatā par Melngalvju namu raksta Holcmanis. Tagad pie nama durvīm ir šo piedurvju akmeņu kopijas, bet oriģinālus var apskatīt Doma baznīcas Krustejā.

Oriģinālie Melngalvju nama piedurvju akmeņi, kas attēlo sv. Mariju un sv. Maurīciju. Tie glabājas Doma baznīcas Krustejā. Foto: DELFI





Uzraksti un pamācības



Viena no neparastākajām lietām, kas saglabājusies nama sienās, ir uzraksti un pamācības melngalvjiem – tos savā ceļvedī pa Rīgu iztulkojis pilsētas vēstures pētnieks Aleksandrs Fridrihs Neilands. Tā zelmeņa augšējās fasādes joslās uz zila pamata ar zeltītiem burtiem bijis uzraksts vāciski: „Zels pilsēta un zeme nekļūs liesa, kur mīlestība, miers un taisna tiesa, ko rada Dieva vārds vienvienīgi, kad cilvēks to godā cienīgi.” Savukārt sānu joslās bija teikts – „Dievs taisno mīl, to svētīdams un viņa dzimtu vairodams” un „Pret likumu un sirdsapziņu ja cilvēks iet, Dievs nolād viņu”. Bet apakšā bijis uzraksts: „Dari labu, nevairies no cilvēkiem, bijā Dievu, klausi saviem priekšniekiem, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, Dieva svētību tad allaž gūsi plašu.”