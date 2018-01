““Projekts par Rīgas Melnā balzama receptūras pamatlicēja – aptiekāra Abrahama Kunces – piemiņas vietas izveidi un Alberta laukuma labiekārtojumu” atrodas attīstības stadijā. Metu konkursā uzvarējis radošās apvienības “U-R-A” arhitektu piedāvājums. Pašlaik tiek organizēts konkurss par tehnisko pieminekļa izstrādi un laukuma labiekārtošanu,” stāsta AS “Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns.



“Paredzams, ka AS “Latvijas balzams” dāvinājums Rīgas pilsētai sagaidāms 2019. gadā, jo gan laukuma labiekārtošanas darbi, gan pieminekļa izbūves apmēri ir diezgan ievērojami. Piedāvātā Alberta laukuma risinājuma un Kuncem veltītā piemiņas objekta kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas varētu veidot ap pusmiljonu eiro. Finansējuma lielākā daļa būs nepieciešama Alberta laukuma sakārtošanai, tostarp arheoloģiskajiem darbiem un inženiertīklu izbūvei, strūklakas izveidei, kā to paredz darba koncepcija. AS “Latvijas balzams” finansēs Kuncem veltītā objekta uzstādīšanu un ar to saistīto laukuma labiekārtojumu.”