Muižnieku biznesa projekts

Čiekurkalna ūdenstornis un Rīgas Jāņa Poruka vidusskola no Lielo kapu puses 1937. gadā.

Foto: LNA LVKFFDA

Reaģējot uz straujajām pārmaiņām, varenās, aptuveni 70 hektārus plašās Šreienbušas muižas pēdējais īpašnieks nolēma zemi sadalīt gruntsgabalos, un dažu gadu desmitu laikā priedēm noaugušās kāpas nomainīja nelielu koka namu rindas. Līdz gadsimtu mijai par Šreienbušu dēvētais rajons sasniedza to pašu iedzīvotāju skaitu, kāds tajā mīt patlaban, – aptuveni 7000.

būdams Mežaparka plāna radītājs, Gustavs Agte

līdzīgi gribēja attīstīt sev piederošo Ķīšezera piekrasti,

tostarp iekārtot pastaigu parku

Ekonomiskais sprādziens un dumpis

Kopš līnijas uzcelšanas dzelzceļš kļuva par rajona dzīvības nodrošinātāju, un Šreienbuša ap to burtiski uzplauka. Tā rezultātā kārtīgi čiekurkalnieši vēl tagad atsakās sliedes dēvēt par apkaimes robežu, bet robežlīniju velk pa Ropažu ielu. Stingri nenovilktajās apkaimes robežās Čiekurkalnam piekrīt gan Rīgas Krusta baznīca, gan Čiekurkalna tirgus un pat ironiskā kārtā tā dēvētā "Jaunā Teika". Neformālajai robežai par labu runā arī fakts, ka līdz ar dzelzceļu Šreienbušā ienāca lielās fabrikas, no kurām lielākais darba devējs bija 1985. gadā atklātais milzīgais mašīnbūves komplekss “Fēnikss” starp tagadējo Gustava Zemgala gatvi, Brīvības ielu un sliedēm. Brīvības ielā 201 joprojām redzama rūpnīcas pārvaldes ēka.

Savukārt par otru nozīmīgāko uzņēmumu apkaimē kļuva rajona otrā malā 1899. gada sākumā atklātā "Linu un džutas manufaktūra". Tās pirmsākumi gan Čiekurkalna vēsturē ierakstīti ar asinīm. Tikai dažus mēnešus pēc darbības uzsākšanas ap 200 fabrikas strādnieču, būdamas nemierā ar samaksu un darba apstākļiem, pulcējās protesta gājienam un devās sūdzēt savu sāpi gubernatoram. Viņas izgāja pa rūpnīcas vārtiem un pa tagadējo Krustabaznīcas, tālāk Brīvības ielu nonāca līdz Aleksandra vārtiem pie tagadējā gaisa pārvada. Tur viņas sagaidīja žandarmi, kuri sievietes ieslēdza Aleksandra dārzā starp tagadējo Brīvības, Pērnavas un Barona ielu. No blakus esošā “Fēniksa” ieradušies ap tūkstoš strādnieku, izraisījās sadursmes, un no Maskavas forštates Vjazmas kazarmām strādnieku savaldīšanai nosūtīti ap tūkstoš karavīru. Asiņainajos grautiņos miruši vismaz 11 vīri, bet vairāk nekā 200 arestēti.

Padomju gados gribēja visu nojaukt

Šo mierīgo koka ēku republikas idilli Rīgas pilsētplānotāji gan 80. gadu sākumā bija iecerējuši pārveidot nedaudz citādi. No masveida padomju daudzstāvu apbūves Čiekurkalnu pasargāja PSRS ekonomiskais noriets un Latvijas valstiskuma atjaunošana. Pagūts nojaukt tikai nelielu daļu vecās apbūves 4. šķērslīnijā, kur tagad pār mazajām ieliņām slejas daudzstāvu ēkas, bet plāni paredzējuši gandrīz visu koka apbūvi nomainīt pret paneļu tipa ēkām, stāsta novadpētniece un Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas vadītāja Aija Namavīra.

Ūsainie glābēji un pasaules līmeņa konstruktori

Līdz Pirmajam pasaules karam Čiekurkalnā dzīvojuši jau vairāk nekā 22 000 iedzīvotāju jeb trīskārt vairāk nekā patlaban. Kā liecina robi apkaimes ielu malās, daudzi nami aizgājuši līdz ar iedzīvotājiem. Daļai ļauts sagrūt, citi nojaukti, bet daļu laika gaitā paņēmis viens no senākajiem koka rajona biediem – liesmas.

Kā redzams tā laika fotogrāfijās, ugunsdzēsējiem bija ne tikai auto un spožas ķiveres, bet arī varen biezas ūsas. Tās audzētas ar nolūku – ūsas palīdzējušas elpot sadūmotās telpās. Citu brīvprātīgo ugunsdzēsēju vidū izcēlies drēbnieks Jānis Frīlings (mazajā attēlā pa labi), kura sejas bagātīgais apmatojums savulaik ieguvis Rīgas kuplāko ūsu titulu. Foto: Čiekurkalna apkaimes biedrības arhīvs un laikraksts "Pēdējā Brīdī" (1936. gads).

Latvijā un pasaulē skaļāk gan izskanējuši citu čiekurkalniešu vārdi. Starpkaru periodā par leģendām kļuva izgudrotāji un dizaineri brāļi Kārlis un Ādolfs Irbīši. 1904. gadā dzimušais Kārlis no mazotnes interesējās par lidmašīnām un pēc Rīgas tehnikuma pabeigšanas pievērsās inženierijai. Lai gan viņš 1933. gadā kopā ar Arnoldu Panderu izstrādāja Latvijā vienīgo motociklu "Pandera", viņa patiesā aizraušanās bija avioinženierija. 30. gadu otrajā pusē pēc viņa iniciatīvas VEF uzsāka pirmo lidmašīnu ražošanu, un 1938. gadā ar Irbīša projektēto "I-12" (tā bija jau 12. čiekurkalnieša konstruētā lidmašīna) tika sasniegts jauns rekords, no Londonas uz Rīgu atlidojot deviņās stundās un piecās minūtēs. Līdz Otrajam pasaules karam VEF paguva saražot 12 šādas lidmašīnas, uzbūvēja arī vairāku citu modeļu lidmašīnas, un Irbītis pat uzsācis darbu pie sava 19. lidmašīnas projekta jeb "I-19". Kara laikā Kārlis ar sievu nonāca Vācijā, no kuras izceļoja uz Kanādu. Tur jau dažus gadus vēlāk viņš kļuva par "Canadair" vecāko inženieri. Kanādā viņš izstrādāja militāro lidmašīnu "V-STOL CL-84" ar grozāmiem spārniem, kuras skices bija radījis vēl bēgļu nometnē Vācijā.