Tā kā dzelzceļa tilts bijis tik noslogots, sprieda, ka nepieciešams vēl kāds pārvads pāri Daugavai. Līdzīgi kā mūsdienās, arī 19. gadsimtā izskanējušas gan runas par tuneli zem upes, kas izvestu Klīversalas pļavās, gan vēl dažādi varianti, bet beigās pilsētas galvas izlēma par labu praktiskākam variantam, kas neprasīja pārveidot sauszemes satiksmes mezglus pirms uzbraukšanas uz tilta. Proti, veco plostu tiltu starp Peldu un Akmens ielu pamazām pārveidoja par pontonu tiltu. Kādu laiku pa to pat kursēja tramvajs. Interesanti, ka, nedaudz mainot atrašanās vietu un to atjaunojot, pontonu tilts pastāvēja no 1896. gada līdz pat 1981. gadam, kad uzcēla Vanšu tiltu, un to pārdeva Pēterburgai.