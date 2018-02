Baznīcas iespaidīgums vislabāk sajūtams, atrodoties Doma laukumā, jo no otras puses to ieskauj blīva apbūve. Tomēr laukums, kuru sākts veidot 19. gadsimta 60. gados, savus pašreizējos apmērus ieguvis tikai 20. gadsimta 30. gados. Vairāk lasiet šeit. Ja no laukuma puses noiesiet lejā tā sauktajā Doma bedrē, kur 2017. gadā izveidots bērnu rotaļu laukums, un pacelsiet skatu uz augšu, fasādes ziemeļaustrumu pusē ieraudzīsiet būvmeistara kapiteli jeb Doma lībieti no 13. gadsimta. Mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis nelielo krūšu tēlu baznīcas sienā par lībieša krūšutēlu nosaucis tādēļ, ka kapiteļa formu veido no krūmiem jeb lapotnes izliekusies cilvēka galva, kam krekls pie kakla sasprausts ar saktu.