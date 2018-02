Lai redzētu Domu

19. gadsimta 60. gados rāte izlēma atbrīvot laukumu ap Doma baznīcu, lai tās varenība būtu labāk saskatāma. Tika nojaukti nelielie tuvākie nami, bet izveidotais laukumiņš nosaukts par Domes laukumu, ko tikai 1923. gadā latviskoja par Doma laukumu. Tomēr tas ne tuvu nebija tik liels, kā to pazīstam tagad, – tā bija teritorija iepretim ieejai baznīcā un nedaudz ap to.

Doma laukuma (15. maija laukuma) tapšana – ēku nojaukšana 1935. gadā. Autors – nezināms. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja arhīvs

Vairāk par pašu baznīcu lasiet nākamajā rakstā, kas būs veltīts Doma baznīcai un tās krustejai, bet šoreiz par ēkām un laukumu, kas paveras, dodoties uz seno, 13. gadsimtā celto dievnamu.

Rīgas Doms sava apjoma, senuma un mākslinieciskās ietekmes ziņā pieder pie izcilākajām būvēm Austrumbaltijā, nesen izdotajā grāmatā par šo celtni raksta Elita Grosmane. Mūsdienās šis arhitektūras piemineklis kalpo gan par evaņģēliski luteriskās baznīcas un arhibīskapa galveno mītni, gan ir mākslas un citu vēsturisku vērtību krātuve, kā arī viena no izcilākajām Rīgas koncertzālēm ar unikālām ērģelēm un akustiku. Ja no austrumu puses – Doma laukuma – baznīca ir labi apskatāma, tad no rietumiem to aizsedz vēsturiskā apbūve, kas it labi ļauj iedomāties, kā te izskatījies pirms 100 gadiem, kad baznīcu no visām pusēm iekļāva ēkas.