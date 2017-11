Nav tik sens, kā šķiet

Lielā (tirgotāju) ģilde. Tajā bijušas daudzas simboliem pārpilnas telpas. Piemēram, Līgavas kambaris, kurā ģildes biedri pavadījuši savu kāzu nakti. Tajā saglabājies 1633. gadā būvētais, greznais kamīns. Uz tā tirgotājus mācošs uzraksts: "Nesaki to, kas cilvēkiem patīk, bet gan to, kas nes kopējo labumu." Padomju gados te ierīkoja Filharmonijas koncertzāli, kuras vārdā nosauca arī skvēru.

Ja dodamies nedaudz uz priekšu, redzam vienu no neparastākajām jūgendstila ēkām Rīgā – Kaķu namu. Tā autors ir viens no sava laika ražīgākajiem arhitektiem Fridrihs Šefels. Nosaukumu nams ieguvis, pateicoties melnajiem runčiem, kas rotā tā tornīšus. Leģenda vēsta, ka to cēlis bagāts un lepns latviešu tirgotājs uzvārdā Plūme, kas savā laikā nav uzņemts ielas pretējā pusē esošajā tirgotāju apvienībā jeb Lielajā ģildē. Par spīti ģildes vācu kungiem, viņš 1909. gadā licis celt savu māju tieši pretī ģildes namam un kaķus uz jumta novietot ar dibenpusi pret to – kaķi tornīšos notupušies ļoti nepārprotamā pozā. Jāpiebilst, ka padomju laikos te atradās Zinātņu akadēmijas telpas un kādu laiku kaķu uz jumta nemaz nebija, bet namu vienalga dēvēja par “kaķu māju”. Tagad minči ir “atgriezušies”.