Viduslaikos daudzu Hanzas pilsētu centrālajos laukumos bieži bija redzama bruņinieka Rolanda skulptūra, kas simbolizēja brīvību un neatkarību. Tāda bija arī Rīga, kuras Rātslaukumā nomainījušies pat vairāki Rolandi. Pirmās skulptūras bijušas no koka un nav saglabājušās.

1896. gada 11. decembrī virs artēziskās akas uz Somijas granīta postamenta tika uzstādīta pamatīga smilšakmens skulptūra. Tās meta autors ir Vilhelms Neimanis, bet izgatavotājs – viens no Rīgas visu laiku ražīgākajiem un slavenākajiem skulptoriem Augusts Folcs.



20. gadsimta 30. gadu attēlos redzams, ka pie Rolanda kājām atrodas degvielas uzpildes stacija, ko rotā stikla kupols ar “Shell” zīmola simbolu. Turpat visos laikos bija arī ūdens ņemšanas vieta.

Rolanda skulptūra pieredzēja skarbus laikus – abus karus, Bermontiādi un citas jukas, bet palika neskarta. Tomēr 1945. gadā padomju varas pārstāvji to pasludināja par pretvalstisku un nogāza. Krietni bojāta, tā mājvietu rada blakus esošajā Sv. Pētera baznīcā, kur ap to laiku tika nogādātas daudzas vērtīgas lietas, namu detaļas un fragmenti no izpostītās Vecrīgas. Arī tagad oriģinālā skulptūra glabājas baznīcā, bet 1999. gadā tā uz neilgu laiku bija “iznākusi” laukā un novietota uz jaunā postamenta. 2000. gada maijā gan tā atkal atgriezās Pēterbaznīcā, bet uz granīta postamenta novietota tēlnieka Edvīna Krūmiņa izgatavota Folca skulptūras precīza kopija, teikts Gunāra Kušķa grāmatā “Granītā kaltā Latvijas vēsture”.