Smalkais stils Vecrīgā

Tagadējā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra nams atrodas Kaļķu ielā. Šīs ielas nosaukums minēts jau 14. gadsimtā, kad tā veda no pilsētas centra – Rātslaukuma – līdz Rīdzenes upei, bet kopš 1639. gada tā bijusi dzīvākā pilsētas iela. Līdz ar pilsētas vaļņu nojaukšanu 1860. gadā Kaļķu iela pagarināta līdz Aleksandra (tagad Brīvības) bulvārim. Ap to laiku tā kļuvusi arī par īstu iepirkšanās ielu ar visdažādākajiem veikaliem un bodēm. Pamazām šajā Vecrīgas daļā izzuda pēdējās Rīdzenes upes paliekas, bet “izauga” 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma lepnākās celtnes. Ikviens šeit gribēja sev namu vai vismaz kādu telpu. Te savu grezno dzīvojamo māju uzcēla arī viens no tā laika pieprasītākajiem arhitektiem – Kristofs Hāberlands. Arī krievu bagātie tirgotāji, kas apvienojās biedrībā ”Uļej” (“Улей”) jeb “Bišu strops”, savu namu, kurā tagad ir Rīgas Krievu teātris, cēla tieši uz Kaļķu ielas, bet tai iepretim atradās vācu biedrības “Musse” nams (tur tagad ir Vāgnera zāle, bet reiz darbojās vācu teātris).

Tagadējās Riharda Vāgnera ielas pusē atradās bibliotēka, kluba telpas, lasītava, kā arī kabinets ar kamīnu. Savukārt Kaļķu ielas pusē bijusi biljarda un divas spēļu zāles. Pagrabā bija noliktavas veikaliem un malkai. “Uļej” biedrības ēdamzāle bija grezni rotāta zelta un sarkanā krāsā, ieturot bizantiešu stilu. Daudzi no tās elementiem padomju laikos zuduši, bet no atlikušajiem fragmentiem un fotogrāfijām mūsdienās zāle atjaunota un tur atrodas skatītāju atpūtas telpa.

Ap pagājušā gadsimta vidu arhitektūra un māksla piedzīvoja revolūciju, sāka dominēt lakonisms, kā arī postmodernisma izpausmes. 60. gados arī Krievu teātra ēku pārbūvēja un modernizēja, ieviešot tam laikam raksturīgos paneļus, stiklu, lakotu koku, alumīniju un plastmasu interjerā. Tā laika pilsētas galvenais arhitekts Edgars Pučiņš parakstīja darbu plānošanas uzdevumu, kur teikts, ka nama fasāde jāsaglabā vecā, ar eklektiskās arhitektūras iezīmēm, bet iekštelpas pilnībā jāmodernizē. Pārbūves laikā no 1965. līdz 1967. gadam tika izveidota galvenā ieeja no toreizējā Filharmonijas skvēra puses, nojaucot veco, grezno ieejas portālu, ēkas pirmajā stāvā, kur reiz atradās greznie veikali, tika izbūvēta gājēju galerija, bet foajē un skatītāju zāle ieguva pavisam citu izskatu. Galeriju 1997. gadā aizbūvēja, un atkal teātra pirmā stāva telpās atgriezās veikaliņi, lai arī sākotnēji daudzi, visticamāk, nezinot šīs ēkas vēsturi, iebilda, ka teātris nav vieta tirgotājiem. Tagad vienā no šīm telpām atrodas Rīgas tūrisma informācijas centrs.

Ēkai bijis arī mazs iekšējais pagalms, kas gan vēlākajās pārbūvēs zudis. Savukārt galvenā ieeja bija no tagadējās Vāgnera ielas puses, un to rotājušas iespaidīgas atlantu skulptūras, kas, visticamāk, remonta laikā padomju gados novāktas un zudušas, jo nav bijusi prasība tās uzskaitīt un saglabāt.

Pāreja pār Kalēju ielu pirms rekonstrukcijas. Rīgas krievu teātra arhīvs

Krāsaina zāle un siena ar parakstiem

No ārpuses greznā un visai klasiskā ēka Vecrīgas sirdī glabā arī dažādus pārsteigumus. No 2008. līdz 2010. gadam veicot nama rekonstrukciju (projekta autori “GrafX”), atklāti un izpētīti dažādi mājas noslēpumi un saglabtas arī senās “rozīnītes”. Piemēram, pašlaik, skatoties kādu izrādi teātra Mazajā zālē, ne visi vairs atceras laikus, kad tur teātra kafejnīcā varēja baudīt kādu konjaciņu vai kokteili, kā arī īstus krievu pelmeņus. Tagad kafejnīca iekārtota pirmajā stāvā, vecajās veikalu telpās, bet no kādreizējās ēdamtelpas saglabāta kāda interesanta tradīcija. Proti, bija iedibināta tradīcija lūgt aktieriem un režisoriem , kā arī ievērojamiem teātra viesiem tur uz sienas parakstīties un atstāt kādu novēlējumu. Pēc rekonstrukcijas autogrāfu siena nokopēta un pārnesta uz teātra foajē otrajā stāvā, kur reiz atradās biedrības ēdamzāle. Arī tagad sienas aprakstīšanas tradīcija tiek turpināta, un ikviens to var apskatīt izrāžu starplaikos.

Savukārt skatītāju zāle pēc rekonstrukcijas zaudējusi visai daudz sēdvietu – ja pirms tam tur bija 703 krēsli, tad tagad ietilpība ir 536 vietas. Tomēr lieta, ar ko šī zāle izceļas, protams, neņemot vērā interesantas izrādes, ir krāsainie krēsli – nevienā citā Latvijas teātrī nav zāles, kur krēsli apvilkti ar piecu dažādu krāsu mēbeļu audumu. Toņi pa rindām mainās no ķiršu sarkana līdz pat violetam un brūnganam.