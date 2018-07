Dažus gadus vēlāk Rīgas Valsts komercskolas audzēknis Edgars Vinters laikrakstā "Jaunā Balss" aprakstīja idillisko vietu, kas lielā skaitā piesaista vasarniekus. "[Biķernieku] mežā un aiz tā atrodas mazi, skaisti ezeriņi. Tur starp smilšu kalniem un vecām, augstām priedēm guļ Linu ezers. Vasaras karstajās dienās pie Linu ezera saplūst zaļumnieki. Aiz meža nāk Sila ciems – iemīļota zaļumnieku atpūtas vieta, Sila ciemā ir arī vēl vecās Burcharda muižas ēkas. Sila ciemu no trim pusēm ieslēdz mazi, gleznaini ezeriņi. Uz ziemeļiem atrodas Dambja ezers – mazs ezeriņš ar skaistiem krastiem un ūdenslilijām. No vienas puses ezeriņu ieslēdz mežs un lieli krūmi, no otras puses – pļavas un lauki. Uz rītiem ielejā guļ Velna ezers – drusku lielāks par pirmo. Velna ezeru ietver lauki, un tikai vienā galā tam pieiet klāt mežs. Velna ezerā ir izdevīga peldēšanās vieta. Uz dienvidiem atrodas Aņu ezers (domāts Gaiļezers jeb Hānu ezers – red.) – burchardiešu lepnums. Aņu ezers ir lielākais no visiem ciema ezeriem un arī skaistākais. No vienas puses to ieslēdz lauki un pļavas, no otras puses – mežs un bērzu birztalas ar veciem, skaistiem bērziem."