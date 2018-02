Rīgas pils nu jau gandrīz 700 gadus ir neatņemama pilsētas panorāmas sastāvdaļa. Pils un līdz ar to visas Rīgas atslēgas kārojuši daudzi. Tā gandrīz visu savu pastāvēšanas laiku bijusi varas krēsls vadītājiem un zemju pārraudzītājiem, kas, protams, paģēr arī bagātības un varenu celtni. Līdz ar to, mainoties laikiem, Rīgas pils piedzīvojusi interesantus notikumus un pavērsienus. Runā, ka pilī esot arī spoks, bet to neviens gan nav redzējis, tikai dzirdējis pārbīdām mēbeles. Tāpat daudzi nemaz nezina, ka līdz pat 18. gadsimta otrajai pusei to ieskāva īpašs aizsarggrāvis un, tikai to aizberot, radās laukums pils priekšā, kas savukārt mainījis nosaukumu vismaz trīs reizes. Lūk, kāds ir Rīgas varenās pils stāsts.