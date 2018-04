Rīga radās kā tirgošanās vieta – tirdzniecība ir tās spēks un ienākumu avots. Sākotnēji, viduslaikos, tirgus atradies uzreiz pie ostas, Alberta laukumā, pēcāk Rātslaukumā, bet tad ilgus gadsimtus tirgotāju būdas, andelmaņi un citi tingeltangeļi bija iekārtojušies Daugavmalā. Nu jau pagājuši gandrīz deviņdesmit gadi, kopš no Vaiņodes uz Rīgu atceļojuši cepelīnu angāri, kuros atrodas Centrāltirgus paviljoni, kas kopā ar apkārtējo teritoriju veido vienu no lielākajiem Eiropas tirgiem. Uzceļot tas bija arī modernākais, un pircēju interesi tas kopš tiem laikiem nav zaudējis. Kur kādreiz paviljonos iebrauca vilciens, bet kur meklēt Rīgas garākos tuneļus – tie ir tikai daži no stāstiem, kad runa ir par Centrāltirgu.