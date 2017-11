Lāčplēsis ar itāļu “dizaina” galvassegu

Piemineklī attēlots arī latviešu eposa un teiku tēls Lāčplēsis ar interesantu virvju cepuri, par kuru arheologi un vēsturnieki pārmet Zālem, ka tādas galvassegas izrakumos nav atrastas. Tomēr Zāle arī Brāļu kapos un citi mākslinieki citur šādas cepures latviskajiem tēliem ir “devuši”. No kurienes šāda ideja?

Latvijas Kara muzeja ekspozīcija. Gunāra Armana privātais arhīvs

“Zāle tādu cepuri izveidoja arī Vidzemes grupai pie Mātes tēla Brāļu kapos. Ideja nāk no Kara muzeja Pirmā pasaules kara ekspozīcijas. Zāle to tur noskatīja, strādādams tur pie strēlnieku maskām. Pirmajā pasaules karā bija tāda itāļu firma “Farina Helm Milano”, kas itāļu armijai gatavoja masīvas ķiveres, zem kurām amortizācijai lika, ja tā var teikt, virvju spilventiņu vai cepurīti. Ilgi brīnījos, kāpēc šo elementu itāliski sauc “Farina”, kas nozīmē “milti”. Nekādas loģikas. Izrādās, tas bijis firmas īpašnieka dzimtas uzvārds,” par it kā tik “latvisko” un vizuāli iederīgo galvas segu piemineklī stāsta Armans.

Vidējā līmeņa galvenās figūras piemineklī simbolizē tautas ideālus un vēlmi pēc brīvības. “Latvijas tēls” vēsta par gatavību sargāt dzimteni, “Važu rāvējs” simbolizē spēju saraut verdzības važas, latviešu nacionālais mitoloģiskais tēls “Lāčplēsis” mudina cīnīties pret naidīgām varām, savukārt gara spēku simbolizē tēls “Vaidelotis” – priesteris un gudrais sencis.



Pa kreisi no “Ķēžu rāvējiem” ir pelēkajā Somijas granītā kalts Vaideloša tēls. “Vaideloši bija viedākie mūsu senči. Tas ir gudrību nodevējs jaunajai paaudzi, tādēļ viņa tēlam pie kājām ir bērni. Tur ir arī mūsu senču svētā dzīvnieka – zirga – galva,” stāsta vēsturnieks. “Ir vēl viena grupa, ja virzāmies Vecrīgas virzienā, ko nevar nepieminēt. Tie ir sarkanajā granītā kaltie, ar seju pret kanālu vērstie “Dzimtenes sargi”. Vidū senču kareivis un pa labi un kreisi puspietupienā latvju kareivji. Jāatceras, ka piemineklis tapa no 1931. līdz 1935. gadam, kad izplatīta bija tā saucamā franču tipa ķivere karavīriem. Savukārt Pirmajā pasaules karā un Bermontiādē izmantoja to, ko daudzi nezinātāji sauc par vācu, daži pat par fašistu ķiverēm – M16, kas redzamas gaišajā cilnī “Cīņa uz Dzelzs tilta”.”