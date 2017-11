Lai arī Otrajā pasaules karā Rīga visai smagi cieta, piemineklis palika gandrīz neskarts. Pavisam drīz padomju vara apķērās, ka šis nav vēlams monuments, pat plānoja to nojaukt un sagrozīja tā “stāstu”, saucot par “Māti Krieviju”. Pieminekli no nojaukšanas pēdējā brīdī izglābusi skulptore Vera Muhina. Tomēr vairākus gadu desmitus ap to kursēja trolejbusi, bet pie pieminekļa pulcēties, ziedus vai kādu svecīti nolikt bija stingri aizliegts. Savukārt Trešās atmodas laikā, līdz ar kustības “Helsinki 86” akciju, Brīvības piemineklis ieguva vēl pilnasinīgāku simbola statusu, pie tā pulcējās neatkarību un brīvību alkstošie, un jau drīz tas atkal atguva Rīgas un visas valsts galvenā pieminekļa statusu. Piedzīvojis vairākas renovācijas, Brīvības piemineklis atkal ir vieta, kur godināt Latvijas neatkarību un svinēt Latvijai svarīgus notikumus.

Kurš tad turp ies?

Šādi vieta, kur pašlaik atrodas viens no galvenajiem Rīgas un visas Latvijas simboliem – Brīvības piemineklis, izskatījās pirms nieka 150 gadiem. Foto: A. Bērmans

Interesanti, ka pēc mūru nojaukšanas, kad tagadējā Aspazijas bulvārī atvēra pirmos veikalus, daudzi brīnījās par tik “neveiksmīgu” biznesa vietas izvēli, jo kurš tad no centra Rātslaukumā tik tālu ies iepirkties.Viņiem nebija taisnība, un jau pēc dažiem gadiem te pa Aleksandra bulvāri kursēja zirgu tramvajs jeb, kā rīdzinieki to dēvējuši, “konka”, bet šī kļuva par iecienītu pastaigu vietu, kas strauji attīstījās.

Tomēr jātnieks te ilgi nestāvēja. 1915. gadā, kad frontes līnija tuvojās Rīgai, pieminekli, tāpat kā citas vērtīgās lietas, bija paredzēts evakuēt uz Pēterburgu, taču kuģis, uz kura tas atradās, nogrima netālu no Igaunijas krastiem. To gan vēlāk izcēla un atpirka no igauņiem. Vairākkārt mēģināts atkal kādā Rīgas vietā to novietot, uzņēmējs Jevgēņijs Gombergs pieminekli pat atjaunojis, bet pienācīga vieta tā arī nav atrasta, un Pēteris I tagad stāv kādā Teikas stāvlaukumā.

Pa kreisi no “Ķēžu rāvējiem” ir pelēkajā Somijas granītā kalts Vaideloša tēls. “Vaideloši bija viedākie mūsu senči. Tas ir gudrību nodevējs jaunajai paaudzi, tādēļ viņa tēlam pie kājām ir bērni. Tur ir arī mūsu senču svētā dzīvnieka – zirga – galva,” stāsta vēsturnieks. “Ir vēl viena grupa, ja virzāmies Vecrīgas virzienā, ko nevar nepieminēt. Tie ir sarkanajā granītā kaltie, ar seju pret kanālu vērstie “Dzimtenes sargi”. Vidū senču kareivis un pa labi un kreisi puspietupienā latvju kareivji. Jāatceras, ka piemineklis tapa no 1931. līdz 1935. gadam, kad izplatīta bija tā saucamā franču tipa ķivere karavīriem. Savukārt Pirmajā pasaules karā un Bermontiādē izmantoja to, ko daudzi nezinātāji sauc par vācu, daži pat par fašistu ķiverēm – M16, kas redzamas gaišajā cilnī “Cīņa uz Dzelzs tilta”.”

“Zāle tādu cepuri izveidoja arī Vidzemes grupai pie Mātes tēla Brāļu kapos. Ideja nāk no Kara muzeja Pirmā pasaules kara ekspozīcijas. Zāle to tur noskatīja, strādādams tur pie strēlnieku maskām. Pirmajā pasaules karā bija tāda itāļu firma “Farina Helm Milano”, kas itāļu armijai gatavoja masīvas ķiveres, zem kurām amortizācijai lika, ja tā var teikt, virvju spilventiņu vai cepurīti. Ilgi brīnījos, kāpēc šo elementu itāliski sauc “Farina”, kas nozīmē “milti”. Nekādas loģikas. Izrādās, tas bijis firmas īpašnieka dzimtas uzvārds,” par it kā tik “latvisko” un vizuāli iederīgo galvas segu piemineklī stāsta Armans.

Skulptūras un skulptūru grupas piemineklī izkārtotas vairākos līmeņos, atgādinot par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem tēliem un notikumiem. Brīvības piemineklis, tāpat kā Brāļu kapu ansamblis, ir simbolu un daudznozīmīgu tēlu pārbagāts, sākot jau ar klasiskajiem vārdiem “Tēvzemei un brīvībai”, kas iekalti pieminekļa pakājē. “Kurš gan tos nezina? Daudzi ekskursiju vadītāji stāsta, ka to autors ir Kārlis Skalbe. Taisnība jau ir, bet ne līdz galam. Vārdi nāk no Vecpiebalgas. Bet patiesībā jau krietni pirms tam, Vecpiebalgas vecajos kapos Kronvaldu Ata kapa pieminekļa aizmugurē iegravēti skaisti vārdi. Domāju, ka tie ir Kronvaldu Ata vārdi. “Tēvzeme un brīvība – vissvētākie dārgumi virs zemes.” Saīsinātā veidā Kārlis Skalbe, kas pats ir bijis šajos kapos un acīmredzot ne vienu reizi vien tos vārdus lasījis, ieteicis Brīvības pieminekļa izveides komisijai kā iekaļamus vai ievietojamus Brīvības piemineklī. Un šie vārdi būtu jāatceras katram! Savukārt, esot Vecpiebalgā, Kronvaldu Ata kapa pieminekli vajadzētu apskatīt ne tikai no priekšpuses, bet arī no aizmugures,” stāsta Armans.

Tomēr Zāle ar saviem palīgiem neatkāpās no mērķa un soli pa solim īstenoja savu ieceri. Brīvības piemineklis tika svinīgi atklāts 1935. gada 18. novembrī. Tas veidots no Somijas granīta un Itālijas travertīna, bet Brīvības tēls ir varā kalts zviedru meistara Ragnara Mīrsmēdena vadībā. Meistars vairākkārt bija Rīgā, arī darba noslēgumā, lai pats veiktu statujas montāžu un uzstādīšanu. Interesanti, ka uzrakstu “Tēvzemei un brīvībai” te iekala tikai pēdējā naktī, bet no rīta piemineklis jau bija pabeigts.

Interesanti, ka sākotnēji bijuši strīdi ne tikai par to, kādam būt piemineklim, bet arī to, kur to novietot. “Varēja būt arī uzvaras stabs Daugavmalā, kaut kur tur, kur tagad ir Triangula bastions, bija runas arī par tiltu, kas ved pār Daugavu, visticamāk, ka Valdemāra ielas galā. Tāpat bijusi ideja par bibliotēkas celtniecību. Tomēr atteicās no tiem praktiskajiem plāniem un izvēlējās šo nosacīti garīgi ideālo variantu,” stāsta Rīgas vēstures pētnieks Gunārs Armans.

Jāpiebilst, ka sākotnēji pieminekļa celtniecībai bija plānota desmit reizes mazāka summa, nekā vēlāk bija nepieciešama, – 300 tūkstoši latu, bet arī to patiesībā valstij pēc kara nemaz nebija. Savukārt tauta ziedojumos summu, kas sasniedza gandrīz trīs miljonus latu, savāca ātri, ikviens gribēja dot savu artavu tā celtniecībā, turklāt tas radīja vēl lielāku mīlestību un cieņu pret jauno monumentu. Daudzi no vēlāk slaveniem un ievērojamiem cilvēkiem, kas trīsdesmitajos gados bijuši bērni Rīgā, savās atmiņās rakstījuši, kā, skolnieki būdami, ar bundžiņām staigājuši un vākuši ziedojumus Brīvības pieminekļa celtniecībai.

Skumjie padomju laiki – pieminekļa apmelošana

Otrajā pasaules karā šajā apkaimē tika nodarīti postījumi, bet pats piemineklis necieta, tikai nomaldījusies granāta bija ķērusi tā margas. 1944. gadā, uzreiz pēc Rīgas atbrīvošanas no hitleriešiem, Latviešu gvardes divīzijas kareivji atdeva godu Brīvības piemineklim. Bet jau drīz padomju vara apķēra, ka šis nav varai vēlams monuments, ko pat plānoja nojaukt un nolikt šajā vietā Staļina skulptūru. Latviešiem bija par to jāaizmirst – vismaz vara darīja visu, lai tā notiktu. Piemineklis bija kā dadzis acī komunistiem. Droši zināms, ka pieminekli 1944. gadā Maskavā pēdējā brīdī izglābusi skulptore Vera Muhina. Notikusi Kara padomes sēde, un Muhina, pretēji komisijas locekļu gaidītajam, kā pieaicināta eksperte kaismīgi aizstāvējusi Brīvības pieminekli un uzsvērusi tā māksliniecisko vērtību, kā arī to, ka piemineklis pauž vispārcilvēcīgās vērtības, nevis kādu ideoloģiju vai reliģijas pārliecību. Viņa arī paskaidrojusi, ka kāškrustam tajā nav nekāda sakara ar hitleriešiem, bet tā ir sena zīme, teikts Viktora Gricova 2007. gadā sarakstītajā grāmatā par Veru Muhinu.

“Lielu kaitējumu var nodarīt, arī neko nedarot,” uzsver Rīgas Pieminekļu aģentūras sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītāja Mārīte Šenberga, stāstot, ka padomju gados piemineklis nonācis visai briesmīgā stāvoklī. Ap to tika ierīkota trolejbusu līnija, tur bija dzīva satiksme, kas pamatus 50 gadus šķobīja un tricināja, bet par ziedu nolikšanu tā pakājē vispār nevarēja būt ne runas – tas draudēja ar izslēgšanu no mācību iestādes vai atbrīvošanu no darba. Kad astoņdesmitajos gados veica tā atjaunošanu, atklājās, ka piemineklī mīt pat desmitiem baložu ar visām no tā izrietošajām sekām.