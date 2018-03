Kā jau ikvienu sevi cienošu bagātu un ietekmīgu viduslaiku pilsētu, arī Rīgu jau kopš 13. gadsimta ieskāva varena aizsardzības sistēma – Rīdzene, aizsarggrāvis, vaļņi un aizsargmūris, kas dažviet sasniedza pat deviņu metru biezumu un kur slējās dažāda izmēra un nozīmes torņi. Tādi bijuši veseli 30. Šodien virs zemes joprojām visā savā krāšņumā stāv tikai viens no tiem, mums visiem pazīstamais Pulvertornis. 1978. gadā gan no jauna uzcelts arī Rāmera tornis turpat blakus, bet vēl daži Rīgas torņi ir iemūrēti citās ēkās – pilī, “Arsenālā”, Arhitektu savienības namā. Šajā stāstā vairāk par Pulvertorni, kur gan šauts, gan dzīrots, gan dažādos veidos pieminēta kara vēsture.

Pirmo reizi Rīgas vecākais tornis minēts 1330. gada dokumentā, kurā pilsēta apliecina savu pakļaušanos Vācu (Livonijas) ordenim, kam uz laiku atdots gan Smilšu, gan Svētā Gara tornis kopā ar blakus esošajiem fortiem. Tolaik gar torni gājis Smilšu ceļš (tagad Smilšu iela), kas bijusi viena no galvenajām satiksmes artērijām pilsētā, tāpēc šo dēvējuši par Smilšu torni. Ceļš, kā vēsta nostāsti, bijis tik smilšains, ka rati un vezumi tajā stiguši līdz pat rumbai, un gan zviedru, gan vēlāk krievu laikos bijis noteikums, ka katram, kas Rīgā iebrauc, jāatved pa akmenim ceļu bruģēšanai.

15. un 16. gadsimta mijā, mainoties šaujamieročiem un artilērijai, veco aizsargtorni pārbūvēja, lai no tā ērti varētu apšaudīt uzbrucēju. Viens no nostāstiem vēsta, ka Pulvertorņa vārdu celtne ieguvusi, pateicoties šaujamieroču pulvera radītajiem dūmiem ap šo laiku. Te glabāti arī ieroči un munīcija, kas ir citas versijas par torņa nosaukuma rašanos pamatā. Tomēr, piemēram, Andris Kolbergs savā grāmatā par Rīgu otro versiju apšauba, jo munīcijas un pulvera glabātuves atrašanās vieta taču ir stratēģiski svarīga informācija, tāpēc to kā kara noslēpumu vajadzētu turēt noslēpumā, nevis izbazūnēt visiem un piekārt izkārtni.