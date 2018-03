Dabīgā aizsardzība

Rīdzenes ieteka Daugavā. Labajā pusē redzams Mārstaļu tornis un vārti, kas aizsargāja arī Rīgas pirmo ostu. Fragments no N. Molīna gravīras.

Senās Rīgas upes augšgalu sauca par Speķupi. Tā bijusi Daugavas atteka, kas tecējusi gar smilšu kāpām, apmetusi loku pie Kubes kalna un plūdusi paralēli tagadējai Lāčplēša ielai no Maskavas ielas puses. “16. gs. beigās–17. gs. sākumā, lai pavasaros novērstu priekšpilsētu applūšanu, gar Daugavas piekrasti pa tagadējo Maskavas ielu uzbēra Inča dambi,” teikts enciklopēdijā “Rīga” (1988). Pēc tam upe sākusi izžūt, līdz izzudusi pavisam. Savukārt tagadējās Avotu ielas apkārtnē ap šo laiku tiešām izveidojušies avoti. Speķupi, sākot no Kubes kalna (pie Esplanādes), sauca par Rīdzeni, Rīgas upi vai mīlīgāk – par Rīdziņu.

Gravīra. 1638. gads. Foto: LNB

Puķu dobe, kas iezīmē upes tecējumu, Līvu laukumā. Foto: Shutterstock

Pirms dažiem gadu simteņiem mēs te stāvētu uz upes

labā krasta un skatītos, kā zvejnieki airē savas laivas,

bet mums aiz muguras paceltos pilsētas aizsargmūris.

Ierobežo un paslēpj

Ar katru gadsimtu, pilsētai paplašinoties, iedzīvotāju skaitam pieaugot un arī amatniecībai kļūstot rosīgākai, Rīdzenei klājās arvien bēdīgāk – to sāka izmantot par tādu kā notekgrāvi, krastus arvien vairāk uzbēra, lai varētu izmantot celtniecībai, līdz 18. un 19. gadsimtā no varenās, vairākus desmitus metru platās Rīdzenes pāri bija palicis vairs tikai divus līdz divarpus metrus plats grāvis, kas novadīja lietus un arī notekūdeņus Daugavas virzienā, bet citur nebija arī tā. Dažviet upes aizbēršana varētu būt organizēta, bet arī paši rīdzinieki “pielika roku” un meta tajā atkritumus, tādējādi paātrinot upes bojāeju. Tas gan nebija nekas īpašs, jo viduslaikos un arī kādu laiku vēlāk atkritumus pilsētās bēra uz ielas, tā veidojies arī Rīgas kultūrslānis, kas daudzviet mūsdienās ir pat vairākus metrus biezs (protams, to ietekmējuši arī ugunsgrēki, plūdi un citi notikumi). Pamazām upe pati aizsērēja, tāpēc to laiku pa laikam bagarēja. “Bagarējot diemžēl viņi visu ir pārmaisījuši. Šeit vecākās senlietas var atrasties augstākā līmenī un jaunākās – zemākā,” izrakumu laikā 2009. gadā laikrakstam “Diena” stāstījis darbu vadītājs arheologs Uldis Kalējs no SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.