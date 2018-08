Sākotnējais būvniecības process bieži vien ir bijis fragmentēts – ne vienmēr māja jau pašā sākumā ir izskatījusies tāda, kāda tā ir nonākusi līdz mūsdienām. No malas nevar redzēt to, kas būvniecības procesā saskatāms pavisam skaidri – ēkas dažādās daļas ir tapušas dažādos laikos, jo ģimene mājokli ir papildinājusi ar piebūvēm. Tāpat arī Mārtiņš ir priecīgs par to, ka ēku kompleksā ir izdevies saglabāt no iepriekšējiem īpašniekiem pārmantoto Pārdaugavas slepeno iekšpagalmu sajūtu. Kaut gan daudz, ko nācies demontēt, tomēr daudzi augi no vecā dārza turpina zaļot un rudeņos priecēt ar savām veltēm.