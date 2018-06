Rīgas jūgendstila nami veido unikālus Latvijas galvaspilsētas vaibstus. Lai gan šī krāšņā arhitektūras stila elementi, pasaulē zināmas ēkas un pat kvartāli sastopami daudzviet Eiropas kultūras centros no Barselonas līdz Sanktpēterburgai, to nekur nav tik daudz kā Rīgā. To noteica pavisam nejauša laikmeta, ekonomisko iespēju un brīvu teritoriju sakritība.