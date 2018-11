Upe āķa formā

Ap to laiku, kad Rīgā ieradās krustneši, Daugavas ieteka jūrā atradās nedaudz tālāk, uz rietumiem no tagadējiem Vecāķiem, veidojot mierīgu ostu. Likteņupes līkums te atgādinājis āķi, no kā arī radies vietas nosaukums. Te, ienākot vācu krustnešiem, uzbūvēts klosteris un cietoksnis, no kura līdz mūsdienām gan nekas nav saglabājies, ja neskaita dažas vaļņu aprises (Airu ielā 79a). Viduslaikos Vecāķos atradusies bāka, kas jūrniekiem signalizējusi par Daugavas ieteku jūrā. 17. gadsimtā senā Daugavas grīva pamazām aizsērēja, jo upe izlauza sev taisnāku ceļu uz Rīgu, bet 1861. gadā ar dambi pilnībā tika nosprostota vecā ieteka. Starp Vecupi un Daugavas jauno ieteku atrodas Mangaļsala, kas pēc dambja uzcelšanas kļuva par pussalu.