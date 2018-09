Pēc Rīgas atbrīvošanas uz salas atgriezās miers. Tā kļuva par nelielu zaļu oāzi pilsētas vidū. Vienīgais veids, kā tur nokļūt bija ar kuģīti, un brauciens aizņēma pārdesmit minūtes. Interesanti, ka jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā tika publiski prezentēts projekts ar nobrauktuvi no 1938. gadā atklātā Zemgales tilta uz Zaķu salu, kas tālāk vestu zem dzelzceļa tilta. Tomēr karš nedeva iespēju šo ideju īstenot, un tā laikā nopostīja arī Zemgales tiltu, kura balsti vēl it labi redzami, braucot ar vilcienu no Rīgas uz Torņakalnu. Nesen gan atkal izskanējuši plāni Zemgales tiltu Marijas ielas galā atjaunot.