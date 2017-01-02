2016 – год космических открытий

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Астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического университета в январе получили доказательства существования еще одной - девятой - планеты в Солнечной системе. В телескоп ее никто не видел, данные основаны на анализе орбит других объектов пояса Койпера.

По словам ученых, "Планета X" , масса которой в 10 раз больше Земли, находится от Солнца дальше, чем Нептун, и движется по эллиптической орбите с периодом обращения 15 тысяч лет. В феврале ученым удалось доказать существование гравитационных волн, предсказанных еще Альбертом Эйнштейном. Они представляют собой колебания пространственно-вр еменной ткани вселенной. Волны разбегаются от массивных космических объектов, движущихся с переменным ускорением. Подобно тому, как плывущий человек вызывает рябь на поверхности водоема.

По словам ученых у них теперь появился инструмент измерения Вселенной с невиданной ранее точностью. Астронавт НАСА Скотт Келли и российский космонавт Михаил Корниенко провели на борту МКС 340 дней. Второго марта они покинули станцию и благополучно приземлились в к азахстанской степи.

Так завершился эксперимент НАСА по подготовке полета на Марс, который продлится два года. Цель исследований - лучше понять, каким образом столь длительное пребывание в невесомости, с учетом радиационного фона станции, влияет на человеческий организм. Первая ракета с космодрома "Восточный" в Амурской области стартовала 28 апреля, спустя ровно сутки после изначально намеченного времени.

Накануне запуск "Союза 2-1А" отменили из-за сбоя в системе управления стартом, но вторая попытка оказалась успешной.

Строительство космодрома, начавшееся в 2012 году, затягивалось по разным прич инам. Возбуждено шесть уголовных дел, четыре человека арестованы. Следующий запуск с "Восточного" намечен на 2017 год.

В сентябре на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал за несколько минут до запуска взорвалась ракета "Falcon 9" компании SpaceX. Кроме носителя, была утеряна полезная нагрузка - израильский телекоммуникационный спутник, который должен был обеспечить широкополосный доступ в инт ернет для ряда стран Африки и Ближнего Востока. По данным компании, взрыв произошел из-за утечки гелия в криогенной системе кислородного бака второй ступени ракеты .

В начале июля космический аппарат "Юнона" после пятилетнего путешествия перешел на вытянутую орбиту вокруг Юпитера. Два года зонд будет сопровождать газовый гигант, собирая сведения о его структуре, атмос фере и магнитосфере, а также сделает снимки северного и южного полюсов планеты. В 2018 аппарат уничтожат, направив его вглубь Юпитера. Это будет сделано для того, чтоб ы избежать возможного занесения земных бактерий на его спутники.

Девятого сентября ракета-носитель Atlas V вывела на орбиту космический аппарат Osiris-REX, который отправился к астероиду Бенну. Через два года он достигнет небесного тела и в течение 505 дней будет заниматься картографированием его поверхности.

Затем команда выберет место для посадки и забора проб с астероида. Образцы грунта поместят в капсулу, которая отправится обратно на Землю. Как ожидается, она приземлится в штате Юта в 2023 году.

В сентябре ракета-носитель "Шэньчжэнь-2Ф" вывела на орбиту китайскую космическую лабораторию "Тянгун-2". Месяц спустя к ней отправился пилотируемый корабль с двумя тайконавтами на борту. Чэнь Дун и Цзин Хайпэн провели на станции 30 дней, и 19 ноября успешно вернулись на З емлю. Экспедиция стала самой длительной в истории китайской космонавтики. К 2022 году власти КНР собираются создать на орбите полноценную станцию с постоянным экипа жем, аналогичную МКС.

В конце сентября завершилась миссия космического аппарата "Розетта" длившаяся более 12 лет. Зонд, как и было задумано, столкнулся с кометой Чурюмова-Герасименко, на орбите которой он находился последние два года. Он собирал данные о хи мическом составе, структуре и поведении небесного тела.

В 2014 году на поверхность кометы был спущен посадочный модуль "Филы" . Однако он оказался в тени, перестал выходить на связь и был утерян. Найти его удалось лишь незадолго до гибели "Розетты" .

В конце ноября ученые потеряли еще один космический аппарат - модуль "Скиапарелли".

Он был частью российско-европейской миссии "Exomars" , стартовавшей с космодрома Байконур в середине марта. Ее основная миссия - поиск признаков жизни на красной планете. Первый аппарат - орбитальная станция "TraceGasOrbiter" - предназначен для анализа газов, составляющих атмосферу планеты. "Скиапарелли" должен был отработать технологию посадки на Марс, однако разбился во время спуска на его поверхность.