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254 человека погибли в Колумбии от оползней
REUTERS
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03. aprīlis 2017 08:49
1:15
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Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
0:28
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В Сирии погибли четверо российских военных
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
0:53
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В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей
2:09
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При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек
0:53
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Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек
0:59
543
В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения
2:25
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Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей
0:49
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Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции
0:51
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Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов
0:42
1084
В Донбассе разбился украинский военный вертолет: погибли 5 человек
1:47
6
Ворон- друг человека
0:58
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В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:35
28
Meža pīles Imantā
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS