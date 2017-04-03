Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
254 человека погибли в Колумбии от оползней
REUTERS
87
03. aprīlis 2017 08:49
Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
1:15
2725

Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека

В Сирии погибли четверо российских военных
0:28
2419

В Сирии погибли четверо российских военных

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
832

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
618

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей
0:53
11843

В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей

При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек
2:09
158

При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек

Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек
0:53
1043

Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек

В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения
0:59
543

В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения

Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей
2:25
764

Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей

Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции
0:49
8774

Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции

Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов
0:51
394

Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов

В Донбассе разбился украинский военный вертолет: погибли 5 человек
0:42
1084

В Донбассе разбился украинский военный вертолет: погибли 5 человек

Ворон- друг человека
1:47
6

Ворон- друг человека

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:58
169

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков

Meža pīles Imantā
0:35
28

Meža pīles Imantā

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS