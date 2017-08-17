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AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода
www.DELFI.lv
868
17. augusts 2017 09:29
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
873

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
4416

В Латвию придет нетипично теплая погода

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
1289

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1774

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
1348

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
4343

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
7930

Синоптики: в пятницу погода изменится

В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
7191

В ближайшие дни установится зимняя погода

Во второй половине недели погода улучшится
0:46
970

Во второй половине недели погода улучшится

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
6192

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

В ближайшие дни погода будет непостоянной
0:38
896

В ближайшие дни погода будет непостоянной

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
2180

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

В ближайшие дни ожидается потепление
0:31
2332

В ближайшие дни ожидается потепление

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
3109

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
0:37
1609

До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой

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