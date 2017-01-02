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Арктические воздушные массы принесут в Латвию холодную погоду
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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02. janvāris 2017 10:06
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:42
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
0:27
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На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
0:35
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
1:45
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Через Латвию хотели провезти 300 кг гашиша
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:35
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Канада и Польша, возможно, направят в Латвию бронемашины и танки
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
7:34
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LTV7: Обвинивший вуз TSI в "прославлении оккупации" студент называл Латвию дебильным государством
0:51
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Латвийские политики не готовы звать своих детей вернуться в Латвию
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