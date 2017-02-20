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Центр Госязыка возмущен: мэр Риги общался с "тенями" на русском языке
LETA/DELFI
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20. februāris 2017 10:33
«Чудо-репка» в кукольном театре
1:38
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«Чудо-репка» в кукольном театре

В Нью-Йорке вновь открыт Всемирный торговый центр
1:37
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В Нью-Йорке вновь открыт Всемирный торговый центр

LTV: Центр НАТО оказался
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней

На улицах Риги начали откачивать большие лужи
2:09
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На улицах Риги начали откачивать большие лужи

Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги

Рига гремит
0:17
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Рига гремит

Диана Арбенина
0:34
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Диана Арбенина

Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей
0:36
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Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей

Latvijas avīze: В Рижской думе предложили запретить старым авто въезд в центр столицы
0:53
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Latvijas avīze: В Рижской думе предложили запретить старым авто въезд в центр столицы

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA

Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
1:47
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу

Мартыньш Бондарс вступил в борьбу за пост мэра Риги
0:25
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Мартыньш Бондарс вступил в борьбу за пост мэра Риги

Музыка природы
2:00
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Музыка природы

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